CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Acilen işletmelere destek paketleri açıklansın ve 6 ay boyunca işten çıkarma yasaklansın" çağrısını yaptı.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Günlerdir ev kadınları ile buluşuyorum. Ev kadınları, asgari ücretli eşlerinin işini kaybetmesinden korkuyorlar. Şimdi, asgari ücretlinin işini güvence altına almamızın zamanı. Hükümet, derhal Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının işini koruyacak önlemler alsın, sığınmacıların kaçak çalıştırılmasına göz yummasın. Ayrıca acilen işletmelere destek paketleri açıklansın ve 6 ay boyunca işten çıkarma yasaklansın." ifadesini kullandı.