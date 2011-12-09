-Kılıçdaroğlu HSYK'dan özür dilesin TBMM (A.A) - 08.12.2011 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, seçimlerde boş oy kullanıldığı için 160 yeni Yargıtay üyesine ''militan'' dediğini belirterek, ''Hasan Gerçeker başkanlığındaki Yargıtay döneminde de boş oy kullanıldı. Acaba militan mıydı o Yargıtay üyeleri? Yüksek yargıçlara yaptığınız iftiradan dönünüz ve özür dileyiniz'' dedi. Adalet Bakanı Sadullah Ergin, TBMM Genel Kurulunda, 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı üzerinde yaptığı konuşmada, adalet politikalarına yönelik eleştirileri yanıtlamak istediğini söyledi. Bakan Ergin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 72 gazetecinin cezaevinde olduğunu söylediğini anımsattı. Bunun istismar edildiğini ifade eden Ergin, 72 tutuklu gazeteci ifadesinin, TGS'nin yayınladığı listeden kaynaklandığını söyledi. 72 gazeteciden 3'ünün hiç cezaevine girmediğini, geriye kalan 69 kişinin 6'sının tahliye olduğunu kaydeden Ergin, ''63 kişiyi gazeteci olarak tanımlayabilecekseniz ben size bir kaç örnek vereceğim'' dedi. Ergin, 63 kişiden 48'inin, Türkiye'nin ve Avrupa'nın terör örgütü listesinde saydığı silahlı terör örgütlerine mensup olmakla suçlandığını bildirdi. -Yeni Yargıtay üyeleri- Bakan Ergin, Kılıçdaroğlu'nun yeni seçilen 160 Yargıtay üyesine ''militan'' dediğini anımsattı. Yargıtay 250 üyeli iken Yargıtay'da boş oy kullanma geleneği olduğunu belirten Ergin, 2000-2010 yılları arasında Yargıtay'da boş oy kullanılan seçimlerden örnekler verdi. ''1. Ceza Dairesi Başkanı Ceylani Tuğrul'un seçiminde 60-62-68 oy boş. 8. Hukuk Dairesi Başkanı Fahri Yıldız'ın seçiminde 81-74-73 oy boş. Bu şu anlama mı geliyor Sayın Kılıçdaroğlu; Hasan Gerçeker başkanlığındaki 250 üyeli Yargıtay döneminde de militan mıydı acaba Yargıtay üyeleri? Tamamı 1. sınıf hakim ve savcılar arasından seçilen, bir çoğu ağır ceza mahkemesi başkanı, Yargıtay başsavcısı, ticaret mahkemesi başkanı olan 160 Yargıtay üyesine 'militan' şeklinde hitap ederek, açıkça hakaret ve iftira ettiniz. CHP Genel Başkanı olmak, size bu şekilde iftira ve hakaret etme hakkı vermez. Bu 160 üyenin hiç bir tanesi AK Parti döneminde mesleğe alınmış değildir. Önce konuşup düşünenlerden oldunuz. Yanınızda oturan Grup başkanvekiline sorunuz. HSYK'nın Yargıtay ve Danıştay'a seçtiği üyeler içerisinde, YARSAV dönem Başkanı Sayın Emine Ülker Tarhan'ın 7 kişilik yönetim kurulundan 2 yönetim kurulu üyesi Yargıtay ve Danıştay'a üye seçilmiştir. Ayrıca 19 YARSAV üyesi seçilmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu, Bu 21 kişi de bu militanların içerisine giriyor mu? Sayın Grup Başkanvekilinize sorun; niçin militanları yanıbaşınızda istihdam ettiniz, YARSAV'a üye yaptınız? Çok büyük bir gaf işlediniz, özür dilemek sizi küçültmez büyütür ama siz bundan da kaçtınız. Uzun, meşakkatli ve onurlu bir meslek yaşamından sonra bileğinin hakkı ile yüksek mahkemelere üye olmuş ve fedakarca iş yükünü eritmek için gece gündüz demeden çalışan yüksek yargıçlara yaptığınız iftiradan dönünüz ve özür dileyiniz."