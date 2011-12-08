Kılıçdaroğlu: HSYK benden özür dilemek zorunda

T24

Bana 'özür dile' diyen yargıçlara soruyorum





'Kimi koruyorsunuz'



'Benden özür dilemek zorunda'



''Sıfır sorun diyorlardı kiminle sıfır sorunumuz var? Suriye mi, Ermenistan mı, İran mı? Dış politikam tutarlılık gerektirir.NATO’nun Libya’da ne işi var dediler gittiler NATO’ya teslim oldular.Arap Baharı dedik. Arap baharı o ülkelere demokrasi mi getirdi? Bana “özür” dile diyen yargıçlara sormak istiyorum.Dünyanın hangi ülkesinde üniversite öğrencileri parasız eğitim istiyoruz dediği için 19 ay hapis yatar? Dünyanın hangi ülkesinde bir milletvekili hakkında hükümeti eleştirdiği için bir milletvekili hakkında fezleke hazırlanır?Bana bir örnek göstersinler basılmamış kitap hakkında yasak getirilsin. Bu ülkede kitaplar yasaklandı da ne oldu?Bana o yargıçlar söylesinler aranan bir insan hakime gelecek de kaçacak diye tutuklanacak. Böyle bir anlayış olabilir mi?Çin’den daha fazla gazeteci bizde tutuklu. Bunu kaldırmak zorundayız.''''HSYK’ya sesleniyorum milletvekillerinin dosyalarını kaldıran yargıçlar hakkında ne yaptınız.Tutuklu milletvekillerimiz var. Anayasanın tutuklu milletvekilleriyle ilgili hükmünü görmezden gelmek hangi hukuk anlayışına sığar. Sormak istiyorum. Mahkum olsa eyvallah diyeceğiz ama mahkum da değil. El Maktum’u bilirsiniz. İstanbul’da bir arsanın ihalesine girdi ve aldı. 15 gün geçti parasını yatırmadı. Normalde teminatın paraya dönüştürülmesi lazımdı ama yapılmadı. Şikayet edildi. Mutlaka teminat mektubunun çözülmesi lazım dendi. İçişleri Bakanlığı soruşturma izni vermedi.Bir savcı çıktı dedi ki; ''Hayır soruşturma açılması lazım.'' Ne yaptılar o dosyayı o savcının elinden aldılar başka savcıya verdiler ve soruşturmaya gerek yoktur kararı verildi.Aradan 4 yıl geçmiş hala teminat mektubu paraya çevrilecek. Siz kimi koruyorsunuz El Maktum’u mu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını mı?''''Yandaşsanız işiniz var, yandaş değilseniz işiniz zor. Yargıtay’a 160 üye atandı. 160 üye ilk turda boş oy kullandı. Bu, yargının militanlaşması demektir. Onlar benden ve adalet isteyen herkesten özür dilemek zorundadır.Güçlünün hukuk hukuk olmaz. Özel yetkili mahkemeler operasyon mahkemeleridir. Özel yetkili mahkemeler kalkmadığı sürece bu ülkeye demokrasi gelmez. Bu mahkemeler yarın sizi de yargılayabilir. Emin olun önce biz karşı çıkacağız.Adalet herkes için olmalı sizin için de bizim için de. Adalet birileri içinse olmaz.''