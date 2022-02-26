Kılıçdaroğlu, 'Hocalı Katliamı'nı andı: Kardeş Azerbaycan halkının hüznünü yürekten paylaşıyor, katledilen 613 Azerbaycanlı kardeşimizi rahmetle anıyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Hocalı Katliamı'nın 30'uncu yılı nedeniyle bir mesaj yayımlayarak, "Hocalı Katliamı'nın yıl dönümünde; acısını ortak acı bildiğimiz dost ve kardeş Azerbaycan halkının hüznünü yürekten paylaşıyor, katledilen 613 Azerbaycanlı kardeşimizi rahmetle anıyorum." açıklamasını yaptı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hiçbir coğrafyada böylesi acıların bir daha yaşanmamasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Hocalı Katliamı
1992 yılında 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gece, Dağlık Karabağ'ın Hocalı kentinde yüzlerce kadın, yaşlı ve çocuk, Ermeni ablukasındaki şehri terk etmeye çalışırken vurularak ve donarak hayatını kaybetti.
New York merkezli insan hakları kuruluşu Human Rights Watch (İnsan Hakları İzleme Örgütü), hazırladığı raporda o gece en az 161 sivilin öldüğünü bildirdi.
Raporda geçen resmi Azerbaycan kaynaklarına göre ise bu rakam 800.
Azerbaycan'a göre, Hocalı'da yaşananlar, 1949 Cenevre Sözleşmelerinin, Birleşmiş Milletlerin (BM) Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi, Sivil ve Siyasi Haklar Sözleşmesi, İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme, Çocuk Hakları Sözleşmesi gibi çok sayıda sözleşmenin ciddi ihlali anlamına geliyor.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 22 Nisan 2010 tarihli kararında Hocalı'da yaşananlar, savaş suçları veya insanlık aleyhine suçlarla eş değer eylemler olarak görüldü.