Kılıçdaroğlu, 'Hocalı Katliamı'nı andı: Kardeş Azerbaycan halkının hüznünü yürekten paylaşıyor, katledilen 613 Azerbaycanlı kardeşimizi rahmetle anıyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Hocalı Katliamı'nın 30'uncu yılı nedeniyle bir mesaj yayımlayarak, "Hocalı Katliamı'nın yıl dönümünde; acısını ortak acı bildiğimiz dost ve kardeş Azerbaycan halkının hüznünü yürekten paylaşıyor, katledilen 613 Azerbaycanlı kardeşimizi rahmetle anıyorum." açıklamasını yaptı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hiçbir coğrafyada böylesi acıların bir daha yaşanmamasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Hocalı Katliamı

1992 yılında 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gece, Dağlık Karabağ'ın Hocalı kentinde yüzlerce kadın, yaşlı ve çocuk, Ermeni ablukasındaki şehri terk etmeye çalışırken vurularak ve donarak hayatını kaybetti.

New York merkezli insan hakları kuruluşu Human Rights Watch (İnsan Hakları İzleme Örgütü), hazırladığı raporda o gece en az 161 sivilin öldüğünü bildirdi.

Raporda geçen resmi Azerbaycan kaynaklarına göre ise bu rakam 800.