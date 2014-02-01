Kılıçdaroğlu: Hırsızlığa yayın yasağı getirdiler, Kenan Evren de getirmişti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sürecinde getirilen yayın yasakları ve sansürlemelerle ilgili olarak “Yasak getirmişler hırsızlık konuşulmayacak diye. İstediğiniz kadar yasak getirin. Evren de yasak getirmişti. Onların yasağını takan oldu mu?” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin Ankara adayı Mansur Yavaş’ın seçim ofisinin açılışında konuştu.

İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları:

Türkiye’nin temizlenmeye ihtiyacı var

30 Mart’ta Türkiye kazanacak, Türkiye’nin temizlenmeye ihtiyacı var. Türkiye’nin özgürlüğe, barışa, beraber yaşamaya, ötekileştirilmediği bir topluma ihtiyacı var. Halkla beraber yürüyeceğiz, halka inanacağız ve yolumuza öyle devam edeceğiz.

Mansur Yavaş’a dedim ki, ‘gel halkın partisine’

Mansur Bey'i ben de ilk kez dinliyorum. Güzel şeyler söyledi. Siyasetteki yolculuğunu bilmem. Başarıyı kim gösterirse göstersin hepimiz saygı duyacağız. Ankara’da düzgün siyaset yaptı, herkesin takdirini kazandı. Ona ‘Gel CHP’ye, gel halkın partisine. Beraber ortak mücadele edelim’ dedim.

Ankara’da havalanına giderken ağaçlar 10-15 kez değişti

Geldi, beraber mücadele ediyoruz. Omuz omuza mücadele ediyoruz. Ankara’da ıhlamur ağaçlarının kaça alındığını söyledi. Kul hakkı yiyenden hesap soracağız. Ama hukuk kuralları içinde kalarak.

Dosyaları önüne koyarak, hesabını ver diyerek soracağız. Sen gidip İtalya’dan ağaç getireceksin, havaalanına giderken dikilen ağaçlar 10-15 kez değişiyor. Nereye gidiyor bu paralar?

Ankara’da malı götürdüler

Çocuklarının hesabını verecek. Onlara ayakkabı kutusu az gelir. Ankara’da malı götürdüler zaten.

İtalya’dan binlerce Euro’luk ıhlamur ağacını almayacağız, çok daha ucuzunu kendi ülkemizden alacağız.

Başkan çıtayı koydu. Yüzde 51. Ona dedim ki ‘belediye başkanı seçildiğin gün sen artık bütün Ankaralıların belediye başkanısın. Oy vermesin ya da vermesin. Biz herkesi kucaklarız.

Dosyaları kapattırmayacağız

Yeni bir siyaset anlayışını inşa etmeye çalıştığımızı söyledim. İçinde bulunduğumuz koşullar sıradan koşullar değil. Hepimiz düşünürdük ama aklımıza gelmedi. Bakanlar Kurulu ve içindeki çete devleti soyuyor. Şimdi hep beraber dosyaların üzerini kapatmaya çalışıyorlar. Kapattırmayacağız.

Söz konusu vatansa gerisi teferruat

Bütün yurttaşlarımı temiz siyasette buluşmaya davet ediyorum.

Ayrılığa gayrılığa yer yok. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Geldiğimiz nokta budur.

Rüşvet yiyen bakanları ihraç etti mi?

76 milyonun ortak sembolü Türk Bayrağıdır. Her zaman gurur duyarız

Bayrak geçerken hepimiz ayağa kalkarız. Bu bizim ortak görüşümüzdür. Bayrak geçerken ayağa kalkmayan 4-5 AKP’li bakan vardı. Bunu biliyor musunuz?

Bize vatan sevgisi öğretecekler. Bayrağa kalkmayana ihraç ettin mi? Onları kucakladın. Rüşvet yiyen bakanları ihraç ettin mi? Etmedin. Siz şimdilik istifa edin de sonra bakarız dedin. Bunlar helale değil harama ortak olanlardır. Savunmayacağımız tek şey hırsızlıktır.

Parlamentodaki arkadaşlarımız hırsız diye bağırmışlar. Biri kalkmış demiş ki dava açacağız hırsız diye bağırdılar. E yapma o zaman hırsızlık.

Evren de yasak getirmişti. Onun yasağını takan oldu mu?

Yasak getirmişler hırsızlık konuşulmayacak diye. İstediğiniz kadar yasak getirin. Evren de yasak getirmişti. Onların yasağını takan oldu mu?

Daha oğlunu anlatmadım. Haram paradan öğrenci yurdu, cami olmaz.

Mansur Bey Ankara’da aldığı, yaptığı her şeyin hesabını verecek. O yürütmenin başkanı olmayacak, halkın başkanı olacak. Recep bey ‘Yürütmenin başkanıyım’ diyor. Yürütmenin başkanı olduğunu biliyoruz. Geçmişte AKP’ye oy veren yurttaşlarım tabloyu gördünüz. Siz bunları ‘yolsuzluk, yoksulluk, yasaklarla mücadele edeceğiz’ dediler. Yolsuzlukla mücadele ettiler mi? Hayır köşeyi döndüler.

Ankara’da hiç kimse yoksul olmayacak. Ankara’nın meydanlara ihtiyacı var. Mansur başkan o meydanları da yapacak. O meydanlarda Ankaralı özgürce ben Ankaralıyım diye seslenecek. Yüzde 51 az. Keşke daha fazla olsa. Başkan hedefi yükselt sen. Ben Ankaralıya güveniyorum.

Bugünün en güzel sloganı birleşe birleşene kazanacağız. Ayrışanların kazandığı görülmemiştir.

O güzel, çalışkan, halkı, kentini düşünen bir insan. Kendini değil vatandaşın cebini düşünen bir insan. O yeşili, doğayı düşünen bir insan. O, her şeyi ben bilirim iddiasında değil, beraber yönetelim Ankara’yı diyen bir insan.

Haramilerin iktidarına son vereceğiz

Bu ülkeyi haramiler yönetmemeli. Ali Baba ve 40 Haramiler vardı. Bunların sayısı 1000’leri buldu. Millet soyuluyor. Sadece Türkiye değil tüm dünya biliyor.