-KILIÇDAROĞLU: HESAP ADAMIYIM BEN YALOVA (A.A) - 11.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi hakkında ''çırak'' dediğini, çıraklığın ayıp bir şey olmadığını belirterek, ''Benim mesleğin hesap uzmanlığı. Herkesin ama herkesin onur duyacağı bir meslektir. Ben severim, şeref duyarım hesap uzmanı olduğum için, hesap adamıyım ben. Yoksul insanın karnını nasıl doyuracağını ben bilirim'' dedi. Yalova'daki Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap eden Kılıçdaroğlu, yoksul, ihtiyaç sahibi ailelere 600 lira vereceklerine ilişkin vaatlerini hatırlattı. Kılıçdaroğlu, kendisine ''Bu yoksula parayı nereden bulacaksın?'' diye soru yönelttiklerini belirterek, ''Lafa bak, Mısır'daki sağır sultan duydu onlar duymadı'' diye konuştu. Devlette bu tür yardımları yapan bütün kuruluşları tespit ettiklerini, söz konusu 14 kuruluşun hepsinin bütçesini topladıklarını anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''Onlar bilmezler, hesap da bilmezler. Benim mesleğim hesap uzmanlığı. Onun girmeye dahi cesaret edemeyeceği sınava girip binlerce kişi arasından seçilen birisiyim. Cesaret edip o sınava daha giremez. Benim mesleğim hesap uzmanlığı, hesap uzmanlığı yaptım. Gidin, komşularınıza sorun, hesap uzmanlığı nedir? Size diyeceklerdir 'dürüst insanların, çalışkan insanların, binlerce kişi arasından seçilen insanların mesleğidir'. Herkesin ama herkesin onur duyacağı bir meslektir. Ben severim, şeref duyarım hesap uzmanı olduğum için, hesap adamıyım ben. Yoksul insanın karnını nasıl doyuracağını ben bilirim. Niye '600 lira' diyorum, niye en az 'bin 150 lira' diyorum? Çünkü, hesabını, kitabını virgülüne kadar yaptım. 14 kuruluşu buldum, bütçesini topladım. Açığımız 7 milyar lira. 7 milyar lira nedir biliyor musunuz? Tüm devletin, yani kamu harcamalarının yüzde 1.7'si. Yani 100 liradan en fazla 2 lirayı yoksula ayıracaksınız. Bana kaynağını soruyor. 100 liranın 2 lirasını bu memleket 'yoksulluk bitsin' diye ayırmıyorsa zaten o yönetime ben girmem, o yönetime Recep girer. Benim geleceğim yönetimde 2 lirayı alın terinin hakkı gibi ayıracağız ve kullanacak o parayı.'' Kılıçdaroğlu, ''Ayıracak kaynağın olduğunu fark ettikleri için bu eleştirilerin şimdi kesildiğini'' ifade ederek, şunları kaydetti: ''Hesabını yaparım, kitabını yaparım, ondan sonra konuşurum. Hesabını kitabını yaparız yetmez. Bizim gibi düşünmeyen, düşünen adamları da çağırırız, 'gel arkadaş, şöyle bir proje yaptık' olur ya bizim atladığımız bir şey olur onlara da bakarız. Onlar da test ederler, onlar da kontrol ederler, ondan sonra milletin önüne çıkarız, sözümüzü veririz. Söz senettir, sözü söyleriz gereğini yaparız. Milletin önüne sonra çıkarız 'bak söz verdik gereğini yapıyoruz' diye. O 600 liradan en fazla kim yararlanacak? Yoksul kişiler yararlanacak ama ikinci önemli ayağı var; en fazla mahallenin esnafı yararlanacak. Çünkü o kadıncağız eline alacak çocuğunu, gelecek 'oğlum, kızım ne istiyorsun, evin ihtiyacı nedir' onu görecek. Mahallenin bakkalı da rahat bir nefes alacak. Veresiye defteri olmayacak. Paranın dolaşım kanallarını değiştireceğiz. Halkın cebinden çıkacak para önce. Yandaşın değil. Vatandaşa vereceğiz, vatandaş alacak, geçimini sağlayacak. Ne dedim 'ailede huzur olacak'. Huzurlu aile, huzurlu Türkiye demektir.''