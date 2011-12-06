-Kılıçdaroğlu: Herkes dersini alacak İSTANBUL (A.A) - 06.12.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu, İzmir mitingindeki konuşmasıyla ilgili olarak Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından yapılan açıklamaya ilişkin, ''Perşembe günü bütçe görüşmelerinde konuşacağım. Herkes dersini alacak'' dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'in annesinin cenaze törenine katıldıktan sonra Ankara'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanına gelen Kılıçdaroğlu, basın mensuplarının, İzmir mitingindeki konuşmasına HSYK'nın verdiği yanıtı nasıl değerlendirdiğinin sorması üzerine, ''Perşembe günü bütçe görüşmelerinde konuşacağım. Herkes dersini alacak'' diye konuştu.