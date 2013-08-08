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Politika

Kılıçdaroğlu: Herkes birinci sınıf demokrasiyi hak etmiştir

Ramazan Bayramı için memleketi Tunceli'ye giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Bu ülkede yaşayan herkesi ötekileştirmeden kucaklayacağız

08 Ağustos 2013 00:10

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı'nı memleketi Tunceli'de geçirmek üzere Ankara'dan Elazığ Havalimanına geldi.

Buradan Tunceli'nin Pertek ilçesine gitmek için feribot kulanan Kılıçdaroğlu, kendisini izleyen basın mensupları ile karşılamaya gelen vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

İlçedeki bir çay bahçesinde vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, memleketinde, Tuncelililerle bir arada olmaktan onur duyduğunu söyledi.

"Aydınlık bir Türkiye, çocuklara özgür bir ülke, herkesin işi ve aşı olması için" bir yola çıktıklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

''Yolumuz uzun, zor ama aşacağız. Bizim görevimiz zor yolları aşmaktır. Çünkü Türkiye, bağımsızlığını kolay elde etmedi. Mücadeleyi Türkiye'nin bütün sathında yapacağız. Her yerde, her zaman çalışacağız ve beraber çalışacağız. Beraber mücadele edeceğiz. Allah'ın izniyle bütün zorlukları aşmaya kararlıyız. Mücadeleyi yapacağız çünkü bizim mücadelemiz hak mücadelesidir, bizim mücadelemiz Türkiye mücadelesidir. Bizim mücadelemiz, özgürlük mücadelesidir. Bizim mücadelemiz demokrasi çıtasını yükseltme mücadelesidir. Bu mücadeleyi her yerde, her ortamda sizlerin desteğiyle sürdüreceğiz."

 

'Herkesi ötekileştirmeden kucaklayacağız'

 

"Bu ülkede yaşayan herkes birinci sınıf demokrasiyi hak etmiştir" diyen Kılıçdaroğlu, "Bu ülkede yaşayan herkes aşa ve işe ulaşmak zorundadır. Bu ülkede yaşayan herkesi, ötekileştirmeden kucaklayacağız. Herkesle beraber yolumuza devam edeceğiz. Yolumuz aydınlık olsun. Mücadelemiz aydınlık olsun" diye konuştu.

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