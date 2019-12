-KILIÇDAROĞLU: HER ZAMAN SAYGI DUYMUŞUMDUR ESKİŞEHİR (A.A) - 27.02.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın Türk siyasetine büyük hizmetleri olan bir siyasal lider olduğunu belirterek, ''Dünya görüşlerimiz farklı olmakla beraber kendisine her zaman saygı duymuşumdur. Umuyorum geride bıraktığı miras arkadaşları tarafından değerlendirilir ve aynı düşünce yoluna devam eder'' dedi. Kılıçdaroğlu, Eskişehir'de il örgütü ve belediye başkanlarıyla yemek yedikten sonra gazetecilerin Necmettin Erbakan'ın ölümüne ilişkin sorularını yanıtladı. Erbakan'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: ''Türk siyasetine büyük hizmetleri olan bir siyasal liderdi. Dünya görüşlerimiz farklı olmakla beraber kendisine her zaman saygı duymuşumdur. Ailesine, yakınlarına, partililerine ve halkımıza başsağlığı diliyorum. Umuyorum geride bıraktığı miras arkadaşları tarafından değerlendirilir ve aynı düşünce yoluna devam eder. Türk siyaseti için önemli biriydi o.'' BABACAN: ÇOK MÜCADELELER VERDİ Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Fatih Erbakan'a taziye ziyaretinde bulundu. Fatih Erbakan'a başsağlığı dilediğini ifade eden Ali Babacan, Erbakan'ın 40 yılı aşkın bir süredir Türk siyasi tarihine çok önemli kazanımlar getirdiğini söyledi. Babacan, ''Çok mücadeleler verdi. Kolay dönemlerden geçmedi. Defalarca parti kapatma davalarıyla karşı karşıya kaldı. Bu mücadelesini hayatının son gününe kadar kararlı şekilde devam ettirdi'' dedi. Bir gazetecinin, ''zor mücadeleler derken 28 şubat sürecine mi işaret ediyorsunuz?'' sorusuna Babacan, ''Tarihlere işaret ettim. Türkiye'de zor dönemler, sıkıntılı dönemler yaşandı. Artık o kötü tecrübeleri Türkiye yaşamasın diyoruz'' yanıtını verdi. -''ERBAKAN'I KAYBETMENİN ÜZÜNTÜSÜ İÇİNDEYİZ''- CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak da Türk siyaset ve bilim yaşamının önemli şahsiyeti Erbakan'ı kaybetmenin üzüntüsü içinde olduklarını söyledi. Erbakan'ın Türkiye'nin gücüne inanan, büyümeyi önde tutan bir insan olduğunu belirten Öztrak, Erbakan ve Saadet Partisi ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu. Öztrak, ''Ülkemizin başı sağ olsun'' dedi. Eski Bakanlardan Yaşar Okuyan da 1969 yılından bu yana tanıdığı Erbakan ile cezaevinde birlikte kaldıklarını anlattı. Erbakan'a Allah'tan rahmet dileyen Okuyan, ''Sevmeyeni yoktu. Siyaset ve devlet adamlarının sayısı azalıyor. Günümüzde Erbakan gibi devlet adamlarının değeri daha da ortaya çıkıyor'' diye konuştu. -"TÜRK SİYASETİ ÇOK ÖNEMLİ BİR DEĞERİNİ KAYBETTİ" Devlet Bakanı Faruk Çelik, eski başbakanlardan, Saadet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatı nedeniyle Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Necmettin Erbakan ile uzun yıllar birlikte siyaset yaptıklarını hatırlattı. Erbakan'a Allah'tan rahmet dilediğini belirten Çelik, şöyle konuştu: ''Erbakan Hoca çok değerli bir bilim insanı ve siyasetçiydi. Bizlerin yetişmesinde de çok büyük emekleri oldu. Siyasetteki bir çok şeyi bize o öğretti. Özellikle örgütlenme, sahada mücadele, netice alma konusunda Erbakan Hoca, siyasetçilere çok şey öğretti. Ayrıca Necmettin Erbakan bir bilim insanı olarak, argümanlarına bilimsel temel oluşturmadan hareket etmezdi. 1985-99 yıllarına kadar kurduğu partilerde bulunmuş bir insan olarak kendisine ebedi istirahatgahında Cenabı Allah'tan rahmet dilerim.'' Erbakan'ın son 50 yılı gözden geçirildiğinde nasıl mücadele ettiğinin görüleceğini belirten Çelik, ''Kaç partisi kapatıldı. Özgürlük, demokrasi ve inandığı değerlerle ilgili büyük mücadele verdi. Bu mücadele azmini, çok siyasetçinin örnek aldığını düşünüyorum. Son 50 yıllık süreç iyi incelenirse Türk siyaseti çok önemli bir değerini kaybetti'' dedi. Faruk Çelik, Erbakan en son ile eşinin vefatında görüştüklerini, son dönemde çok sık bir araya gelmediklerini kaydetti. Çelik, ''Ama kendisiyle aramızda kesinlikle bir kırgınlık, küslük olmadı. Ben kendisine hep saygı duydum, hepimizde çok ciddi emekleri vardı. Bundan sonra da saygı duymaya devam edeceğim. Onun bizim üzerimizdeki hakkı ve emeğini inkar edemeyiz'' şeklinde konuştu. -"SANAYİLEŞMENİN ÖNÜNÜ AÇTI" İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş ise yazılı açıklamasında, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatını, ''Türk siyasetinin ulu bir çınarı devrildi'' diye tanımladı. Erbakan'ın hayatını Türkiye'ye hizmete adadığını belirten Yalçıntaş, şunları kaydetti: ''Sayın Necmettin Erbakan, gençlik yıllarından itibaren girdiği mücadeleyi, ilerlemiş yaşına rağmen aralıksız sürdürüyordu. O, kendisine has tavrı, tarzı ile her zaman örnek bir insan oldu. Türk siyasetine birçok değerli insan kazandırdı. Kavgadan uzak, samimi ve kararlı bir devlet adamı olarak, Türkiye'nin gelişimi ve yükselmesi için yorgunluk nedir bilmeden çalıştı.'' Yalçıntaş, Erbakan'ın Türkiye'nin sanayileşmesinin önünü açan kişilerden birisi olduğunu kaydederek, ''Sayın Erbakan, Türkiye'nin, gelişmesi için mutlaka ağır sanayi hamlesi yapması gerektiğini her zaman vurgulamıştı. Sanayileşmenin bir ülke için bağımsızlık demek olduğunu ifade etmişti. Bu önemli bir tespittir'' değerlendirmesinde bulundu. Murat Yalçıntaş, ''Türk milleti, kendisine başbakan olarak da hizmet vermiş Sayın Necmettin Erbakan'ı unutmayacaktır. Üzüntümüz büyük, kederimiz derindir. Milletimizin başı sağ olsun'' ifadelerine yer verdi.