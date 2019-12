-KILIÇDAROĞLU: HER YURTTAŞA HİZMET EDECEĞİM SİNOP (A.A) - 21.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Doğu da bizim batı da bizim, güney de bizim kuzey de bizim. Bu coğrafya altında yaşayan her yurttaş bizim yurttaşımızdır ve benim başımın üstünde yeri vardır. Bana oy versin, vermesin. Ben bu ülkede her yurttaşa hizmet edeceğim. Hizmet etmenin yolu da hesap vermekten geçer'' dedi. Sinop'un Boyabat ilçesinde Hükümet Konağı karşındaki Dört Yol mevkisinde vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, her yerde doğruları söylemek için halka söz verdiğini ifade etti. ''Dokuz köyden kovsunlar onuncu köyde de doğruları söyleyeceğim. Artık bu milletin doğruları söylemeyen bürokrata ihtiyacı yok'' diyen Kılıçdaroğlu, Boyabat'ın çeltik üretim yeri olduğuna işaret ederek şöyle devam etti: ''Burası bir anlamda çeltik üretiminin ambarı. Çeltik üreticisi hayatından memnun mu? Hayır. Çiftçi hayatından memnun değil, esnaf hayatından memnun değil. Bu işte bir sorun var. Bugün her şeyimiz var. Allah'a şükür bereketli topraklarımız var. İlacımız var, insanımız var, traktörümüz var, eksik olan ne? 80 yıllık Cumhuriyet tarihinde kurbanlık koyun ithal eden hükümet hangisi? Eğer bizim meramız yoksa gelebilir, yaylalarımız yoksa gelebilir, çalışan insanımız yoksa gelebilir. Allah aşkına her şeyimiz var, nasıl oluyor da angus getiriyor, koyun getiriyoruz? Yazık günah değil mi bizim insanımıza. Kimin parasıyla ödeniyor bunlar. Sizlerin parasıyla ödeniyor, siz ödüyorsunuz. Benim için sorun yok ama sizin de derdinizin olması lazım. Bir ülke üretmezse olmaz, çalışmazsa olmaz, alın teri dökmezse olmaz. Bir ülkenin bağımsızlığı, bir ülkenin değeri, o ülkenin ekonomik olarak güçlü olmasına bağlıdır.'' Vatandaşın derdinin kendi derdi olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti: '''Efendim Türkiye büyüyor', eyvallah, birileri büyüyor Türkiye değil. Birilerinin cebi para görüyor. Benim için yandaş yok sadece vatandaş var. Şundan emin olmanızı isterim, bir vatandaşın derdi varsa o dert benim derdim demektir. Bir vatandaş rahat etmiyorsa, bilin ki Kemal kardeşiniz de rahat etmiyordur.'' Türkiye'de üreten çiftçinin pahalı, yat sahiplerinin ise ucuz mazot kullandığını belirten Kılıçdaroğlu, bunun adaletsizlik olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti: ''Altını çizerek söylüyorum, Türkiye'de traktörde çiftçinin mazotu 1,5 lira olacak. Bakın bakalım oluyor mu olmuyor mu. Petrol dışarıda, doğru ülkemizde az, yetmiyor dışardan getiriyoruz. Rafinerilerimizde işliyoruz, benzin istasyonlarına dağıtıyoruz. Benzin istasyonlarının karını koyun, mazotun litresi 1,5 lira, benzin istasyonunun karı da dahil. Devletin hiçbir kaybı olmuyor. Ama bu kimlere veriliyor? Yat sahiplerine. Yat sahibine 1 lira 55 kuruştan veriyorsun, o tarla ekmiyor dikmiyor, alın teri dökmüyor, tarlasının ilaçlamıyor, yatına biniyor, denizlerde geziyor. Ona ucuz, çiftçiye pahalı. Bu adalet mi?'' Kılıçdaroğlu, Türkiye'de her üründen vergi alındığını ancak pırlantanın vergisinin olmadığını belirterek, ''Verginin özü, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alırsın. Bütün dünyada bu böyledir. Biz, tam tersini yapıyoruz. Az kazanandan çok, çok kazanandan az vergi alıyoruz. Peki bununla ne olur, bu tüccarın esnafın iflasına neden olur. Çiftçi kazanırsa esnaf da kazanır'' dedi.