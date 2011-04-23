Kılıçdaroğlu: Her yıl en az 800 bin kişiye iş olanağı yaratacağız

T24- Partisinin seçim beyannamesini açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa’dan, medyaya, dokunulmazlıklardan, ekonomik kalkınmaya hak ve özgürlüklerden yargı reformuna kadar CHP’nin yeni dönem hedeflerini anlattı. “Türkiye’ye demokrasi ve özgürlüğü getireceğiz” diyen Kılıçdaroğlu, bunun için çalışmaya yeni bir Anayasa’dan başlayacaklarını söyledi. Medya, siyaset, ticaret ilişkilerini yeniden düzenleyeceklerini belirten Kılıçdaroğlu, “TRT artık iktidarın borazanı olmaktan çıkacak” dedi. Kürtler ve Aleviler için de mesajlar veren Kılıçdaroğlu, "Kürt yurttaşlarımız kendi kimliklerini özgürce yaşayacak" derken Alevilerin eşit yurttaşlık hakkını bütün aşamalarda hayata geçireceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu seçim bildirgesinde ayrıca, aile sigortası, askerliğin kısaltılması ve dokunulmazlığın kaldırılması konularına da yer verdi.





CHP'NİN SEÇİM BİLDİRGESİNİN TAM METNİ







Kılıçdaroğlu’nun seçim beyannamesinden başlıklar şöyle:

Umuyorum önümüzdeki seçimlerde bütün adaylarımız ön seçimle gelecek. 4 binin üzerinde aday var. Biz 550’sini seçeceğiz. Burukluk yaşayanlar olacak ama hep beraber yaralarımızı sarıp yolumuza devam edeceğiz.

CHP ciddi değişimler, dönüşümler yapan bir partidir. Çok partili yaşama adım attı. Hiçbir baskı altında kalmadan çok partili yaşama geçti ve iktidarı devretti.





YENİ VE ÖZGÜRLÜKÇÜ BİR ANAYASA



Şimdi önümüzde dördüncü adım var. Bu ülkeye demokrasi ve özgürlüğü getireceğiz. 12 Eylül anayasası ile bu ülkeye demokrasi ve özgürlük gelir mi? Hayır.

Bizim evrensel değerlere sahip olarak demokrasi ve özgürlüğü getirmemiz lazım.Sabahın 5’inde kimsenin kapısı çalınmıyor, polis basmıyor denecek. Bu özgürlüğü getireceğiz.

Herkesin düşüncesini söylediği, sivil toplumun, her yurttaşın eline aldığında gururla elinde taşıyacağı bir anayasayı hayata geçireceğiz. Biz eşitliği ve demokrasiyi, katılımcılığı, insan onurunu savunacağız.

Yargının bağımsız olması lazım. Evrensel kurallar içinde çalışması lazım. Yargı kamu vicdanını temsil etmeli. Verdiği karar kamu vicdanında saygı görmeli.

Yargının bağımsızlığı ile ilgili ciddi projelerimiz var. Yargıçlar Kurulu olması lazım. Bakanın ve müsteşarın orada olmaması lazım. Yargıçlar Kurulu teftiş kurulunun kendisine bağlandığı bir yapı olacak. Yargıçlar Kurulu’nun ayrı bir bütçesi olacak. Adalet Akademisi kurulacak. Adalet Akademisi Yargıçlar Kurulu’na bağlanacak. 12 Eylül’ün ürünü olan DGM’ler vardı. Adını değiştirdik özel yetkili mahkemeler dedik. Bunlar olmayacak. Birilerinin talimatı ile hareket eden mahkemeler olmayacak.

Adli Tıp Kurumu’nu da özerk bir yapıya kavuşturacağız.

Benim oyumla başka bir parti milletvekili çıkarıyor. Buna milli irade deniyor. Bunun adı milli irade hırsızlığıdır. Bu hırsızlığa izin vermeyeceğiz. Hem 12 Eylül’e karşı olacaksın ya da karşı olduğunu söyleyeceksin sonra da 12 eylül’ün getirdiği yasaya sığınıyorsun. Yüzde 10’luk seçim barajını kaldırmak boynumuzun borcu.

Siyasi Partiler Yasası’nı değiştireceğiz. Lider sultasını kaldıracağız. Bu da benim sözümdür. Sivil toplumları daha da güçlendireceğiz.

Sivil toplum anlayışında dışlayıcı değil kapsayıcı olacağız. Bizim gibi düşünmeyebilirler ama unutmayalım ki onarlın da bir düşüncesi var. Önce onları dinleyeceğiz.





TBMM’nin ihtisas komisyonlarında her yasa görüşülürken o yasada görüşü olan her STK’yı davet edip görüşlerini alacağız. Sivil toplum örgütlerini daha da güçlendireceğiz







DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA TAM DEMOKRASİ





Doğu ve G.Doğu’daki baskılar toplumu rahatsız ediyor. Baskının olmadığı bir özgür insan modelini Türkiye’ye egemen kılacağız. Kürt yurttaşlarımız kendi kimliklerini özgürce yaşayacak. Faili meçhulleri aydınlatacağız.

Kayıplar için de uluslar arası hukukun gereği neyse onu yapacağız. Failleri yakalayıp yargıya teslim edeceğiz.

Diyarbakırlılar oy verirse hükümet oraya ikinci üçüncü hapishaneyi de yapacaklardır. Ama biz oraya hapishane değil fabrika yapacağız. İşkencelerle anılan Diyarbakır Cezaevini ‘Toplumsal Barış Müzesi’ haline getireceğiz.

Alevi yurttaşlarımızın eşit yurttaşlık hakkını bütün aşamalarda hayata geçireceğiz.

Dokunulmazlıkları kaldıracağız. İhaleye fesat karıştıran birisinin millet adına söz söylemeye hakkı var mıdır? Bu ayıp kalkacak. Siyasetin finansmanını şeffaf hale getireceğiz. İlk 4 ayda Siyasi Ahlak Yasası’nı çıkaracağız. Milletine yalan söylemeyen bir siyaset istiyoruz.

Dokunulmazlıkları kaldıracağız sözünü veriyoruz, bize güvenin. Bize güvenin ki toplumla siyaset adamı arasındaki güvensizlik köprüsünü yıkalım.







İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ







9 yıldır ülke yönetiliyor. 9 yıllık tabloya bakınca üreten değil tüketen Türkiye’yi görüyoruz. İşsizlik değişmeyen temel sorun. Büyüyen değil küçülen kentleri görüyoruz. Bayburt mesela. Milletvekili sayısı düşen kentlerin seçmenleri unutmasınlar ve kendilerine sorsunlar. Neden bizim milletvekili sayımız düşüyor diye kendilerine sormayacaklar mı? Sizin kentinizde yaşayan vatandaşları göçe zorlayan nedir? Kentiniz büyümedi. O kentlerde büyüyen icra daireleri. O zaman ekonomi yönetiminde sorun var.

Ekonomide 3 sacayağımız var:

- Güçlü bir sosyal devlet istiyoruz. İnsan varsa her şey var. İnsan mutluysa her şey yolundadır.

- İstikrarlı bir büyüme istiyoruz.

- Rekabetçi bir ekonomi istiyoruz. Bunun yolu üretmekten geçiyor.

İlk kez bir siyasi parti hedef koydu: Yüzde 7 büyüme. Doğu ve Güneydoğu için büyüme hızımız yüzde 9. Bütün köşe yazarları iddialı hedef dedi. Doğru bu iddialı hedef. Biz de iddialı partiyiz. Zenginlik vatandaşa dokunacak. Refah birileri için değil herkes için olacak.

HERYIL 800 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

"Sürdürülebilir kalkınma için üreten, büyüyen, paylaşan çevre dostu ekonomi" ana başlığı altındaki talepler ise şunlar:

"-Her yıl 800 bin kişiye istihdam yaratılacak.

-Engellilerin kamuda istihdam olanakları arttırılacak.

-Bilgi teknolojileri ve iletişim sektöründeki dolaylı vergiler en alt düzeye inecek

-İnternet yoluyla işlenen suçlarla mücadele kanunu kalkacak, yerine demokratik bir düzenleme getirilecek.

-Telefon ve internet hizmetlerinin yüzde 20 ucuzlaması sağlanacak.

TEŞVİK UYGULAMA MÜSTEŞARLIĞI KURULACAK

-KOBİ’lere ödedikleri vergi ve sosyal güvenlik primi kadar faizsiz kredi verilecek.

-Teşvik uygulama müsteşarlığı kurulacak.

-Topraksız köylülere toprak sağlamak için Arazi Edindirme Ofisi kurulacak.

-Mayınlı araziler topraksız köylülere dağıtılarak toprak reformu sağlanacak.

-İklim Değişimi ve Gelişimi Araştırma Merkezi kurulacak.

-Hayvancılık ve Süt Ürünleri Destek Genel Müdürlüğü kurulacak.

-İşsizlik fonundan yararlanma koşulları kolaylaştırılacak, işsizlik ödeneği kişilerin geçim standardı gözetilerek belirlenecek.

-Kadınlara kamu sınavlarında pozitif ayrımcılık uygulanacak.

-Ücretlinin vergi yükü düşürülecek.

-2B alanları köylüye verilecek.

-Esnafın ödediği sosyal güvenlik destek primi kalkacak.

-Taksicilerin güvenlik kabinli araca geçişinde bir defaya mahsus ÖTV alınmayacak.

-Çiftçiye mazot 1.5 TL’den verilecek.

-Esnafı koruyan hipermarket yasası çıkacak.

-Kamu çalışanlarına yarım maaş tatil desteği verilecek.

-Yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak dışa bağımlılık azaltılacak.

-Akkuyu’da nükleer santral kurulması için referandum yapılacak.

-Yeni kuşak reaktörlere odaklı nükleer enerji politikası izlenecek."

AİLE SİGORSATI İKİ AY İÇİNDE KURULACAK

"Sosyal adalet ve insanca yaşam için eşitlik ve toplumsal dayanışma" ana başlığı altında uygulanacak CHP politikaları ise şöyle sıralandı:

"-Aile Sigortası ile her aile aylık en az 600 TL gelire kavuşacak, bu gelir ailenin durumuna göre bin 200 TL’ye kadar çıkabilecek. İktidarın ilk 2 ayında Aile Sigortası Kurumu (ASKUR)kurulacak.

-Yeşil kart uygulaması iyileştirilerek sürdürülecek.

-İhtiyacı olan her aileye çocuk, yetişkin ve yaşlı desteği sağlanacak.

-Dul ve yetimlere asgari aylık ödemesi başlayacak.

-Herkesin sendikalı olma hakkı yasal güvence altına alınacak.

-Kamuda taşeron işçiliği, sözleşmeli personel (4/B) ve geçici personel (4/C) uygulamaları kaldırılacak.

-Meslek liselerinde ve meslek yüksek okullarında okuyan gençler tam zamanlı sigortalı olacak, primlerini devlet ödeyecek.

-Aşırı çalıştırmaya yasak getirilecek.

-‘Güldünya yasası’ çıkartılacak, sadece töre değil namus cinayetlerine de ağır ceza gelecek.

-Gençlik indirimi uygulamasıyla gençlerin toplu ulaşımdan, kültür, sanat ve spor etkinliklerinden, mağaza ve restoranlardan indirimli yararlanabilmeleri sağlanacak.

-Emekliye milli gelir artışından pay verilecek.

-İntibak yasası çıkacak, emekli maaşları arasındaki uçurum azalacak.

-Çalışan emeklilerden kesilen sosyal güvenlik destek primi kaldırılacak.

-Çalışan veya çalışmayan bütün engellilere aylık ödenecek.

-Tüm ayrımcılık türlerinin önlendiği ayrımcılık yasası çıkacak.

-Yaşlılar ailelerine muhtaç edilmeden devlet tarafından bakılacak."

EMNİYET TEŞKİLATI SİYASAL YAPILANMANIN DIŞINDA KALACAK







"Mutlu toplum, mutlu yurttaş için nitelikli kamu hizmetleri, gün ışında yönetim" ana başlığı altındaki vaatler ise şöyle:

"-18 yaşına kadar tüm çocuk ve gençler zorunlu eğitim kapsamında olacak.

-Üniversite sınavı aşamalı olarak kaldırılacak.

-SBS sınavı hemen kaldırılacak.

-YÖK kaldırılacak.

-Üniversitelere bilimsel, mali ve idari özerklik sağlanacak.

-Devlet üniversitelerindeki akademisyenlerin maaşı AB standartlarına çıkartılacak.

-Üniversite harçları kaldırılacak, yurt sorunu 2 yıl içinde çözülecek.

-Yoksul yurttaşlar hastanede katkı payı ödemeyecek, hasta hakları için fon kurulacak.

-Hayvana kötü muamele suç olacak, hayvan satan yeni mağaza açılmayacak.

-Devşirme sporculara bağımlı spor politikası değişecek, öz değerlere yönelinecek.

-Sanat emekçilerinin çalışmadıkları dönemde sigorta primlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ödenmesi sağlanacak.

-Terörle mücadele sadece silahlı mücadele anlayışı yerine devletin tüm organlarının, halkın, medyanın ve STK’ların desteğiyle yapılacak.

-Emniyet teşkilatı her türlü siyasal yapılanmanın dışında tutulacak.

-Kamu yönetiminde yandaşlık ve keyfiliğe son verilecek.

-Bürokratik ve siyasi dokunulmazlıklar kalkacak.

-Kamu ihaleleri mercek altına alınacak."