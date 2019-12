-KILIÇDAROĞLU: HER SORUNUN ÇÖZÜMÜ VARDIR ANKARA (A.A) - 05.01.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin çözülemez sorunları olmadığını belirterek, ''Her sorunun çözümü vardır. Yeter ki toplumsal uzlaşmayı sağlayalım, bir araya gelelim, ortak aklı egemen kılalım'' dedi. Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde, farklı illerden gelen esnaf odaları temsilcileriyle görüştü. Esnafın toplum hayatında önemli bir yeri olduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, ''Hayatın her alanına giren esnaf ve sanatkarla bir şekilde karşı karşıya geliyoruz. O yüzden esnafa büyük önem veriyoruz'' dedi. Esnafın sorunlarını da yakından takip ettiklerini belirten Kılıçdaroğlu, özellikle büyük alış veriş merkezlerinin küçük esnafın en büyük sorunu olduğunu söyledi. Bütün gelişmiş ülkelerde esnafın olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, alış veriş merkezleri ile ilgili TBMM'de yapılacak düzenlemeye CHP olarak her türlü desteği vereceklerini de bildirdi. Esnafın, devlete hiçbir zaman yük olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Siz çalışırsınız üretirsiniz, vergi verirsiniz, devlete yük olmazsınız. Aksine devlete katkıda bulunursunuz. O açıdan sizin yok olmanız devletin önemli kaynaklarından birinin yok olması anlamına geliyor. Biz bu duyarlılıkla hareket ediyoruz. Sizden her zaman destek isteriz, bekleriz. Biz 'Halkın partisiyiz' dedik, sizler de halkın önemli bir parçasısınız, o nedenle biz toplumun her kesimini hakça kazanabileceği, üretebileceği, alın teri dökebileceği, gelir elde edip çoluk çocuğuna bakabileceği mutlu bir toplum yaratmak istiyoruz. Temel hedefimiz bu. Bu hedefin önemli objelerinden birisi de sizlersiniz, beraber çalışabilirsek, gönül birlikteliği yapabilirsek, Türkiye'nin pek çok sorununa çözüm üretebileceğimize inanıyorum.'' Türkiye'nin çözülemez sorunları olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Türkiye'nin sorunları çözülemez sorunlar değil, her sorunun çözümü vardır. Yeter ki toplumsal uzlaşmayı sağlayalım, bir araya gelelim, ortak aklı egemen kılalım'' dedi. Kılıçdaroğlu, sorunların çözümünde siyaset kurumunun da üzerine düşeni yapması gerektiğini kaydetti. -ODTÜ'DEKİ MÜDAHALE- Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin ODTÜ kampüsünde toplanarak AK Parti Genel Merkezi'ne yürümek isteyen öğrencilere polisin müdahale ettiğini belirtmesi üzerine, şunları söyledi: ''Öğrencilerin seslerini ben de duydum odamdan, penceremden de baktım. Öğrenci arkadaşların hangi taleplerle yürümek istediklerini doğrusu bilmiyorum. Ama sonuçta öğrenciler belli taleplerini, belli koşullarda dillendirirler, söylerler. Taşkınlık yapmamak, şiddet uygulamamak koşulu ile gösterilerini yapabilirler. Demokrasilerde gösterilerden korkmamak gerekir. Öğrenciler elbette ki kendi taleplerini bir şekilde dile getireceklerdir, baskı kurmak, onlara şiddet uygulayarak gösterilerini engellemek doğru değildir, demokrasiye de uygun değildir.'' Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın ODTÜ'de öğrencilerle görüşmek istediği sırada saldırıya maruz kalıp kalmadığının sorulması üzerine henüz kendisi ile görüşmediğini söyledi. -TBMM'YE KANUN TEKLİFİ- Kılıçdaroğlu, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) tutukluluk sürelerini yeniden düzenleyen 102. maddesinin yürürlüğe girmesiyle sonuçlanan tahliyelere ilişkin bir soru üzerine ise, yaşanan tahliyelerin kamuoyunun vicdanını sızlattığını söyledi. TBMM'ye konu ile ilgili bir kanun teklifi sunacaklarının altını çizen Kılıçdaroğlu, ''Hukukçu arkadaşlarımız teklifin içeriği ile ilgili çalışıyorlar, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinin değişikliği ile ilgili olarak. Sanıyorum o çalışma bugün akşama kadar sonuçlanır ve bana da bilgi verilmiş olur. Yarın zaten TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi verilecek'' dedi. Kılıçdaroğlu, Yargıtay'ın ''iş yükü nedeniyle davaları sonuçlandıramadığı ve tahliye sürecine ilişkin açıklamalarının'' hatırlatılması üzerine de, şunları kaydetti: ''Yargıtay yasalara göre karar verir. Zaten Hükümetin açıklamalarının yanlışlığı oradan başlıyor. Sanki Yargıtay durup durduğu yerde, kendi kendine 10 yıllık bir tutukluluk süresini karara bağlamış gibi. Var olan yasalara Yargıtay karar verir. Ancak yasalarda hüküm olmazsa içtihat oluşturabilir. Yasalarda açık hüküm varsa, Yargıtay da hukuk devleti içerisinde yasalara uymak zorundadır. Burada Türk Caza Kanunu'nun ilgili maddelerinin sağlıklı tartışılmadığını sizler de biliyorsunuz. Temel kanun olarak geldi ve çok acele geçti, bazı maddelerle ilgili CHP milletvekilleri konuşmalar yaptılar, doğru olmadığını söylediler, özel yetkili mahkemelere itirazlarımız oldu, ama sonuçta parlamentoda AKP milletvekillerinin oylarının çoğunluğu ile bu yasalar geçti. Bugün aksaklıklar çıkıyor ortaya. Bir Hükümetin yapması gereken, var olan aksaklıkları süratle gidermek, toplumun kanayan yarasını onarmaktır. Şu anda yapılan tahliyeler, gazetelerin manşetlerine baktığınız zaman toplumda ciddi rahatsızlıklar yaratıyor. O rahatsızlıkları giderecek önlemleri almak siyasal iktidarın görevidir. Ama bizim üzerimize düşen bir görev var. Biz hemen arkadaşlarımıza söyledik, bir araya geldiler kanun tekliflerini hazırlıyorlar, yarın TBMM Başkanlığı'na sunacağız. İktidar kanadı da hazırlayabilir, Adalet Bakanlığı da hazırlayabilir eğer ortak bir çözüm üretilirse, parlamentodan süratle geçer, bu konu çözülmüş olur.'' -SOMA'DAKİ MADEN OCAĞI- Kılıçdaroğlu, yılbaşı gecesi ziyaret ettiği Soma'daki maden ocağında sözleşmenin yenilenmemesi nedeniyle üretimin durmasıyla ilgili kendisine ulaşan yeni bir bilgi olup olmadığının sorulması üzerine de, ''Hayır yeni bir bilgi yok ama bize ulaşan bilgi izin verileceği yönünde'' dedi. Toplantıda esnaf odaları başkanları adına konuşma yapan Artvin Esnaf Odası Başkanı Demirhan Elçin ise CHP'nin 15. Olağanüstü Kurultayı'nda oluşan yeni Parti Meclisi'ne (PM) çalışmalarında başarılar diledi. PM'ye seçilen Mehmet Ali Susam'ın da esnaf kökenli olduğunu anımsatan ve bu nedenle Kılıçdaroğlu'na teşekkür eden Elçin, seçimler öncesi esnafın sorunları ile çözüm yollarını içeren bir dosyayı da kendilerine sunacaklarını bildirdi. Elçin, siyasi partilerden milletvekili seçimlerinde esnaf kökenli adaylara daha fazla yer vermelerini beklediklerini de bildirdi. Görüşme daha sonra basına kapalı olarak devam etti. Görüşmeye CHP Genel Başkan Yardımcıları Gürsel Tekin, İzzet Çetin, Umut Oran ile 20 farklı ilden gelen esnaf odaları başkanları katıldı.