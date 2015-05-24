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Politika

Kılıçdaroğlu: Hepinizi Silivri’ye göndereceğim

'13 yıldır çözülemeyen yurt sorununu 1 yılda çözeceğim'

24 Mayıs 2015 17:52

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'yi yaşanacak bir ülke haline getireceğiz. Kadın kardeşlerime özellikle seslenmeye devam edeceğim, çocuklarınızı üniversiteye gönderiyorsunuz. 13 yıldır yurt sorunu çözülmedi. Yurt sorununu 1 yılda çözeceğim" dedi.

İstanbul'un 3. Bölge ilçelerini ziyaret programına Bakırköy Meydanı ile başladı. Kılıçdaroğlu Bakırköy Meydanı'nda "Başbakan Kemal" sloganları ile karşılandı. Seçim otobüsünde vatandaşları selamlayan Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“Biliyoruz, korsan bir gösteri yapıyorsunuz, hepinizi Silivri’ye göndereceğim. 13 yıldır bu ülkenin neredeyse kabusu gibi oldular. Benim umudum da sizlersiniz. Türkiye’yi yaşanacak bir ülke haline getireceğiz. Gelin oy verin, gitsinler. Kadın kardeşlerime özellikle seslenmeye devam edeceğim, çocuklarınızı üniversiteye gönderiyorsunuz. 13 yıldır yurt sorunu çözülmedi. Yurt sorununu 1 yılda çözeceğim.”

Kılıçdaroğlu diğer ilçelere gitmek üzere alandan ayrıldı.

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