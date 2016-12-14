Kılıçdaroğlu: Hepimizin ortak tavır takınması lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş’ta polisleri hedef alan terör saldırısı sonrası ‘Beleştepe’ olan adı ‘Şehitler Tepesi’ olarak değiştirilen yerde yaptığı ziyarette herkesin teröre ortak bir tavır takınması gerektiğini söylerken “Hepimiz, terör nereden nasıl gelirse gelsin dik duracağız, onurlu duracağız, teslim olmayacağız” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun ifadeleri şöyle:

“Terör konusunda epimizin, siyasi partilerin, meslek kuruluşlarının, sade vatandaşların duyarlılığını biliyorum. Teröre karşı durmak, lanetlemek hepimizin vicdani borcudur. İnsanlık suçudur, hepimizin ortak tavır takınması lazım. Polise sıkılan her kurşun, millete sıkılan kurşundur. Polis, milletin vicdanıdır. Biz sokaklarda caddelerde rahat gezelim diye bizi bekleyendir. Bizim güvenliğimizi koruyandır. Hepimiz, terör nereden nasıl gelirse gelsin dik duracağız, onurlu duracağız, teslim olmayacağız, güvenlik güçlerimizin arkasında olacağız. Moral ve desteğe ihtiyacı var, bunu vereceğiz. Ateş düştüğü yeri yakıyor, polis arkadaşlarımız onurlarıyla görev yapıyorlar.”