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Politika

KILIÇDAROĞLU HAYVAN PAZARINI GEZDİ  KARS (A.A)

04 Mayıs 2011 13:04

-KILIÇDAROĞLU HAYVAN PAZARINI GEZDİ  KARS (A.A) - 04.05.2011 - Barış Gündoğan - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin mitingine katılmak üzere geldiği Kars'ta hayvan pazarını gezerek, yetiştiricilerle sohbet etti. Kılıçdaroğlu, sabah erken saatlerde konakladığı otelden, parti otobüsüyle doğu illerinin en büyük hayvan pazarlarından olduğu belirtilen Kars hayvan pazarına gitti. Hayvan yetiştiricilerinin sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu'na en fazla şikayet ithal hayvan konusunda geldi. Hayvan yetiştiricileri, yerli üreticilerin yurtdışından getirilen hayvanlar nedeniyle mağdur edildiğini, hayvanlarını değerinin altında satmak zorunda kaldıklarını savundular.  Bir süre gezintisini sürdüren Kılıçdaroğlu, hayvancılığın sorunlarını bildiklerini belirterek, CHP'nin çözüme ilişkin önerilerini anlattı.  Kılıçdaroğlu, daha sonra bir tarihi Kars evinde kahvaltı yaptı.

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