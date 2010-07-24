T24 - Malatya'nın Pütürge ilçesindeki Atatürk Bulvarı'nın açılışına katılan ve ardından halka seslenen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Pütürge'ye 2. gelişinde Başbakan olarak gelmek istediğini, siyasette zenginleşmeyeceklerini ve daima önce halkı düşüneceklerini söyledi. Referanduma "hayır" çağrısı da yapan Kılıçdaroğlu, "Hayırsızlara hayır diyerek onlara ilk şamarı indirin" dedi. Başbakan'ın Bingöl'den yaptığı "35. maddeyi değiştirelim" çağrısına da yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Kendisine açık çek veriyoruz. Ne getirirse onu Meclis'ten geçiririz" dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 12 Eylül'de yapılacak referanduma ilişkin olarak, ''Hayırsızlara 'hayır' diyerek onlara ilk şamarı indirmiş olun'' dedi.



Kılıçdaroğlu, Malatya'ya gerçekleştirdiği yurt gezisi kapsamında Pütürge ilçesinde belediye tarafından yapılan Atatürk Bulvarı'nın açılışını gerçekleştirdi.



Açılışın ardından vatandaşlara hitap eden Kılıçdaroğlu, Pütürge'ye ilk kez geldiğini ifade ederek, ikinci kez başbakan olarak gelme dileğinde bulundu.



Pütürge Belediyesi'nin sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla başarılı çalışmalar yaptığını belirten Kılıçdaroğlu, ''Çünkü, o, kul hakkı yemedi, size hizmet verdi. Ben de size söz veriyorum; yeni bir anlayışla yola çıktık. Biz size hizmet etmek istiyoruz. Halk devrimini yapacağız, halkı iktidara getireceğiz'' diye konuştu.



Siyasette zenginleşmeyeceklerini, daima önce halkı düşüneceklerini dile getiren Kemal Kılıçdaroğlu, kul hakkı yemeyeceklerini, ancak halk yetki verirse kul hakkı yiyenlerden mutlaka hesap soracaklarını söyledi.





'Bize yetki verin, onlara hesap soracağız'





İktidarın halkın ayak seslerini duyarak korkuya kapıldığını ileri süren Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



''Şimdi bunlar anayasa değişikliği getiriyorlar. Niye biliyor musunuz? Daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi için değil, 'halkın ayak sesleri geliyor, en iyisi Yüce Divan'a kendi hâkimlerimizi getirelim, bizi beraat ettirsinler' diye... Burada söz veriyorum; nereye kaçarlarsa kaçsınlar, bize yetki verin onlardan hesap soracağız.



Referandumda 'hayır' verirseniz, onların kaçacak delikleri olmayacak. 12 Eylül geliyor, oyunuz inşallah hayırlı olur. Hayırsızlara 'hayır' diyerek onlara ilk şamarı indirmiş olun. Bu ülkeyi, halkı, onurlu Türkiye'yi düşünen bir Türkiye'yi ayağa kaldırmak istiyorsak, Halk Partisi'ni iktidar yapmak zorundayız.''





Kılıçdaroğlu'ndan Başbakan'a açık '35. madde çeki'





Başbakan'nın Bingöl'den yaptığı çağrıya "Recep beye açık çek veriyoruz. Recep Bey darbe söylentilerinin arkasına sığınmasın. Kendisine açık çek veriyoruz. Ne getirirse onu Meclis'ten geçiririz. Artık birşeylerin arkasına saklanmasın. İç hizmet yasasının 35. maddesi diyor, getir değiştirelim. Elimdeki tüm mağduriyet bahanelerini almaya kararlıyım" dedi.



Başbakan'ı yapar gündem yapmakla suçlayan Kılıçdaroğlu, Recep beyin yarattığı tüm yapay gündemleri elinden alacağız, neden şikayet ediyorsa getirsin parlemantoya. Biz birilerinin belli söylemleri arkasına saklanmayacağız" dedi.



AKP'ni yeterli çoğunluğunun olduğunu da hatırlatan Kılıçdaroğlu, Başbakan bizim hakkımızı savunmasın, yeterli milletvekili sayısı var. Başbakanlık Hukuk müşsavirliği bir talimat versin, değişiklik önerisi parlamentoya gelsin bir destek vereceğiz. Konuyu çarpıtmasın gereği neyse yapacağız" dedi.





