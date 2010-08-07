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Politika

KILIÇDAROĞLU: HAYIRDA HAYIR VARDIR ANKARA (A.A)

07 Ağustos 2010 14:30

-KILIÇDAROĞLU: HAYIRDA HAYIR VARDIR ANKARA (A.A) - 08.07.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 12 Eylül'de 12 Eylül değişikliklerinin bir uzantısı olarak gördüğümüz bu Anayasa değişikliklerine 'hayır' diyeceğiz'' dedi. Kılıçdaroğlu, partisinin il ve belediye başkanları ve il yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen toplantının açılışında yaptığı konuşmada gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, yapılan Anayasa değişikliğinin Cumhuriyet savcısını adalet bakanının emrine soktuğunu iddia etti. Bu değişiklikleri uygun bulmadıklarını kaydeden Kılıçdaroğlu, ''O nedenle 12 Eylül'de 12 Eylül değişikliklerinin bir uzantısı olarak gördüğümüz bu anayasa değişikliklerine 'hayır' diyeceğiz'' dedi. Topluma karşı sorumluluk hisseden herkesi referandumda ''hayır'' demeye çağıran Kılıçdaroğlu, ''Halk arasında dendiği gibi hayırda hayır vardır'' diye konuştu.  12 Eylül Anayasası'nın eksikliklerini ve Türkiye'nin daha çağdaş ve güçlü bir anayasaya ihtiyacı olduğunu bildiklerini belirten Kılıçdaroğlu, onun için yeni parlamentoda, CHP iktidarında daha çağdaş daha uygar, toplumun geleceğe güvenle bakabildiği yeni bir anayasa yapma sözünü verdi.  Kendisini topluma karşı sorumlu hisseden herkesi, elini taşın altına koymaya çağıran Kılıçdaroğlu, parlamentoda temiz siyaseti egemen kılmak zorunda olduklarını vurguladı. Sadece anayasa değişikliklerine kilitlenmeyeceklerini belirten Kılıçdaroğlu, siyasi ahlak yasası çıkaracaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, Türkiye'de siyaset kirilikten arınmak zorundadır ve biz bunu arındıracağız. Bunun sözünü ve teminatını da veriyoruz halkımıza'' dedi. 

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