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Politika

Kılıçdaroğlu: 'Hayır'da hayır vardır

Kılıçdaroğlu, 12 Eylül’deki referanduma ret oyu vereceklerini belirterek “Hayırda hayır vardır” dedi.

08 Temmuz 2010 03:00

T24 - CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kısmi iptal kararının kendilerini tatmin etmediğini söyledi. Kılıçdaroğlu, 12 Eylül’deki referanduma ret oyu vereceklerini belirterek “Hayırda hayır vardır” dedi.
    
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi’nin Anayasa paketi için verdiği kısmi iptal kararını değerlendirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Bu karar, geçmişteki kararların izdüşümüdür. Karar tartışılmaktadır, tartışılmaya devam edecektir.

Siyasallaşan yargı toplumun vicdanını karartmıştır. Yargının siyasallaşmamasına özen gösteren bir siyasi partiyiz. Güçler ayrılığının ne kadar önemli olduğuna inanan bir partiyiz.

Anayasa Mahkemesi’nin almış olduğu kararın, Anayasa’nın değiştirilmesine aykırılık nedeniyle bu kararı aldığının altının çizilmesi gerekiyor.

Karar bizi tatmin etmedi. Yargının siyallaşması toplumu ayrıştırır, toplum vicdanını kanatır.

Bizim elimizde itiraz edip, bir üst mahkmeye gitme hakkımız elimizden alınmıştır.

12 Eylül’de bu değişikliğe ‘hayır’ diyeceğiz. Güçler ayrılığın güçlenmesinden yanayız.

CHP iktidarında daha çağdaş bir Anayasa yapmanın teminatını veriyoruz.

Türkiye’de siyaset kirlilikten arınmak zorundadır, biz halkımıza bunun sözünü veriyoruz.

Halkımızın söylediği güzel bir söz vardır ‘Hayırda hayır’ vardır.”

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