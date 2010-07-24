-KILIÇDAROĞLU: ''HAYIR DİYEREK İLK ŞAMARI İNDİRİN'' PÜTÜRGE (A.A) - 24.07.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 12 Eylülde yapılacak referanduma ilişkin olarak, ''Hayırsızlara 'hayır' diyerek onlara ilk şamarı indirmiş olun'' dedi. Kılıçdaroğlu, Malatya'ya gerçekleştirdiği yurt gezisi kapsamında Pütürge ilçesinde belediye tarafından yapılan Atatürk Bulvarı'nın açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından vatandaşlara hitap eden Kılıçdaroğlu, Pütürge'ye ilk kez geldiğini ifade ederek, ikinci kez başbakan olarak gelme dileğinde bulundu. Pütürge Belediyesi'nin sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla başarılı çalışmalar yaptığını belirten Kılıçdaroğlu, ''Çünkü, o, kul hakkı yemedi, size hizmet verdi. Ben de size söz veriyorum; yeni bir anlayışla yola çıktık. Biz size hizmet etmek istiyoruz. Halk devrimini yapacağız, halkı iktidara getireceğiz'' diye konuştu. Siyasette zenginleşmeyeceklerini, daima önce halkı düşüneceklerini dile getiren Kemal Kılıçdaroğlu, kul hakkı yemeyeceklerini, ancak halk yetki verirse kul hakkı yiyenlerden mutlaka hesap soracaklarını söyledi. -''HALKIN AYAK SESLERİ''- İktidarın halkın ayak seslerini duyarak korkuya kapıldığını ileri süren Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Şimdi bunlar anayasa değişikliği getiriyorlar. Niye biliyor musunuz? Daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi için değil, 'halkın ayak sesleri geliyor, en iyisi Yüce Divan'a kendi hakimlerimizi getirelim, bizi beraat ettirsinler' diye... Burada söz veriyorum; nereye kaçarlarsa kaçsınlar, bize yetki verin onlardan hesap soracağız. Referandumda 'hayır' verirseniz, onların kaçacak delikleri olmayacak. 12 Eylül geliyor, oyunuz inşallah hayırlı olur. Hayırsızlara 'hayır' diyerek onlara ilk şamarı indirmiş olun. Bu ülkeyi, halkı, onurlu Türkiye'yi düşünen bir Türkiye'yi ayağa kaldırmak istiyorsak, Halk Partisi'ni iktidar yapmak zorundayız.''