Kılıçdaroğlu, havalanamayan THY uçağında 2 saat bekledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Sekteri Gürsel Tekin ile bazı partililerin bulunduğu THY uçağı havalanamayınca yolcular yaklaşık 2 saat uçağın içinde bekledi. İstanbul'daki programlarını tamamlayan Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, saat 13.30 sıralarında Atatürk Havalimanı geldi. Kılıçdaroğlu, VİP salonunda THY'nin Ankara uçağına geçti. Uçağın saat 14.00'da Ankara'ya uçması bekleniyordu. Ancak uçak havalanamadı. Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetin de içinde beklediği uçak saat 16.10'da kalkış yapabildi.

THY'den açıklama

Hüseyin Aslıyüce’nin DHA’da yer alan haberine göre, THY yetkilileri, "TK-2154 sefer sayılı İstanbul'dan Ankara'ya gidecek olan uçağımız saat 14:10'da kapısını kapatarak pist başına hareket etti. Bu sırada beklerken çıkan ters rüzgar nedeniyle uçağımız başka bir pistte yöneltildi. Burada piste sıraya giren uçak sıraya girdi. Bu nedende dolayı uçağımız saat:16.10'da Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yaptı" dedi.

DHMİ: Uçakta yakıt bitmiş

DHMİ yetkilileri ise, "Uçak yakıt sorunu nedeniyle yaklaşık 2 saatlik rötar yaşamıştır. TK-2154 sefer sayılı İstanbul Ankara seferi Atatürk Havalimanı'ndan sorunsuz şekilde kalkmıştır" ifadesini kullandı.

‘THY imdat yakıt bitmiş!’

Uçakta bekleyen Gürsel Tekin twitter adresinden saat 16.00 sıralarında mesaj atarak "2 saate yakın oldu İstanbul'da uçakta bekletiliyoruz. Gerekçesi yakıt bitmiş :) THY İmdat yakıt bitmiş!" dedi.

CHP'den yapılan açıklamada da "MYK toplantısı THY seferlerindeki aksama nedeniyle iptal edilmiştir" denildi.