Kılıçdaroğlu: Hastanelerde boş yatak yok diye gencecik bir kadın hayatını kaybetti; Türkiye bu zulmü haketmiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , "Hastanelerde boş yatak yok diye gencecik bir kadın hayatını kaybetti. Türkiye bu zulmü hak etmiyor" dedi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "20 gündür hastanede boş yatak bekliyorum ben" paylaşımı yaptıktan 2 gün sonra hayatını kaybeden Aslı Özkısırlar hakkında açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün gerçekten çok öfkeliyim. Hastanelerde boş yatak yok diye gencecik bir kadın hayatını kaybetti. Bazen soruyorlar CHP ne yaptı diye; Adana'yı düşünün, büyükşehir belediye başkanımız bir sahra hastanesi kurdu pandemi dolayısıyla. Önce dalga geçtiler, sonra dalga geçtiler, sonra gelip mühürlediler. Aslı'yı boş yatak yok diye ölüme gönderenlerle, sahra hastanesini mühürleyenler aynı insanlar, aynı kafa, aynı zihniyet. Türkiye bu zulmü kabul etmiyor, bu zulmü hak etmiyor."

TIKLAYIN - Yatak bulamadığı için sosyal medyada 25 gündür isyan eden Aslı Özkısırlar hayatını kaybetti

İzmir'de akciğer rahatsızlığının tedavisi için 25 gün hastanelerde yatak bulamadığını sosyal medya hesabından duyuran ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da hesabını ekleyerek sitem eden Aslı Özkısırlar bu sabah hayatını kaybetmişti.

Yaşadığı süreç boyunca sosyal medya hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya tepki gösteren Özkısırlar, son olarak "Araya 4747473829 kişiyi sokup hastanede yatak ayarlamaya çalıştık. Sabah başhekim yardımcısı çağırdı. Lütfen şans dua ne varsa gönderin" demişti.