-KILIÇDAROĞLU: ''HARAMİLERİN İKTİDARINI YIKACAĞIZ'' İZMİR (A.A) - 26.02.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''12 Hazirana az kaldı, beraber olacağız, haramilerin iktidarını yıkıp, halkın iktidarını kuracağız'' dedi. İzmir'in Ödemiş ilçesinde İstasyon Meydanı'nda partisince düzenlenen ''Tarım Mitingi''nde konuşan Kılıçdaroğlu, Ödemiş'in Türkiye coğrafyasında önemli bir yer tuttuğunu belirtti. Kılıçdaroğlu, Ödemiş'in ''yiğitlerin harman olduğu yer'' olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: ''(Köylü milletin efendisidir) denildiğinde ilk akla gelen yine Ödemiş'tir. Çünkü burası alın teri döktü ama hak ettiği parayı alamadı. Kim engel oldu buna? Kendilerine ak diyenler engel oldu. Onun için 'Ödemiş'e gidelim, çiftçiyle beraber olalım, onların dertlerini dile getirelim' dedik. Onun için Ödemiş'te tarım mitingimizi yapıyoruz.'' Seçimlere az kaldığını, ''haramilerin iktidarını yıkıp, halkın iktidarını kuracaklarını'' dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Türkümüz var, diyor ki 'halkımız bir kumar oynadı ak dedik kara çıktı' diyor. Evet kendilerine ak diyorlar, ak değiller. Eğer kendilerine ak diyorlarsa milletin memnun olması lazım. Esnafın, sanatkarın, işçinin memnun olması lazım. İşçi hayatından memnun mu, çiftçi memnun mu, emekli memnun mu, sanayici memnun mu? Kim memnun? Haramiler hayatlarından memnunlar. Onun için diyorum; 12 Hazirana az kaldı, beraber olacağız, haramilerin iktidarını yıkıp, halkın iktidarını kuracağız.''