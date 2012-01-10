-Kılıçdaroğlu: Hapiste 97 gazeteci var ANKARA (A.A) - 10.01.2012 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Hapisteki gazeteci sayısı, eğer bugün artmamışsa 97... Demokratik göstergeler açısından bu kadar çok gazetecinin hapiste olması bizim demokrasimizin ne kadar sorunlu olduğunu gösterir'' dedi. Kılıçdaroğlu, Ankara Gazeteciler Cemiyeti'nin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlediği resepsiyona katıldı. Kemal Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, bir ülkede medya özgür değilse toplumun da özgür olmadığını söyledi. Gazetecinin bir kamu görevi yaptığını belirten Kılıçdaroğlu, ''Eğer gazeteci bir kamu görevi yapıyorsa kamu görevinin gerektirdiği güvencelere kavuşması gerekir. Onun yargılanması, onunla ilgili soruşturma açılması...Devletin müsteşarı için ne yapılıyorsa, genel müdürü için ne yapılıyorsa, gazeteci için de aynı şeylerin yapılması lazım. Eğer bunları yaparsak gazeteci özgüvenli haberini hazırlayacaktır'' dedi. Gazetecilerin diğer bir sorununun da sendikalaşma olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Bir iki yerde gazetecilerin sendikalı olması, aslında bizim için çok uygun değil. Tüm gazeteciler, haberciler, sendikalı olursa onların ikinci bir güvencesi daha olmuş olacaktır'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, bu iki konuda çalışmanın tüm siyasi partilerin görevi olduğunu belirterek, o zaman Türkiye'de gerçek anlamda demokrasiden bahsedilebileceğini vurguladı. Tutuklu gazetecilere de dikkati çeken Kılıçdaroğlu, şu eleştirilerde bulundu: ''Hapisteki gazeteci sayısı 97, şu anda bildiğimiz rakam, eğer bugün artmamışsa 97... Demokratik göstergeler açısından bu kadar çok gazetecinin hapiste olması bizim demokrasimizin ne kadar sorunlu olduğunu bize gösterir. Hükümet yetkilileri şunu söylüyorlar; 'Efendim birkaç gazeteci dışında diğerleri terör nedeniyle tutuklandı, terörist oldukları için bunlar hapisteler.' Bunun iki büyük yanlışı var. Birinci yanlışı şu; hem diyeceksiniz ki mahkeme kararı çıkmadan herkes masumdur, ertesi gün plağı değiştireceksiniz, 'bunlar terörist' diyeceksiniz. Daha yargı bitmedi ki. Nereden çıktı bu kadar kesin bir suçlama. İkinci konu da bana göre önemli; gazetecilere gerekli güvenceyi verdiğiniz zaman daha sağlıklı haber yazacaklar ama gazeteciyi hapse atmak için dayandığınız zaten ceza kanunda bir iki madde var. Onları harekete geçiriyorsunuz, 'niye haber yazdın' diye gazeteci hapse atılmaz ki. Neye dayanacaksınız? Terörle Mücadele Yasasının bir bölümünü alacaksınız ilgili maddesini tutacaksınız ve onları hapse atacaksınız.''