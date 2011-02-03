T24 LogoT24 Logo
Politika

KILIÇDAROĞLU: HALKIN TALEPLERİNE KULAK TIKAMA ANKARA (A.A)

03 Şubat 2011 01:17

-KILIÇDAROĞLU: HALKIN TALEPLERİNE KULAK TIKAMA ANKARA (A.A) - 02.02.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki mesajında, ''Sayın Başbakan'a diyoruz ki; halkın taleplerine kulak tıkama. İşçilerin yürüyüşüne engel olma'' ifadesini kullandı.  Kılıçdaroğlu, Twitter'daki hesabı üzerinden aktardığı mesajlarda, şunları kaydetti: ''Başbakan, Mübareke; 'Halkın insani taleplerine kulak ver. Halka rağmen iktidarda kalamazsın. Hepimizin gideceği yer 2 metrelik çukur'. Yani mütevazi ol, hepimizin sonunda gideceğimiz yer aynı diyor. Evet, aslında Başbakan doğru söylüyor. Ama kendi sözünün dinlenebilir olması için bu tavsiyelerini Türkiye'de de uygulaması gerekir. Biz de Sayın Başbakan'a diyoruz ki; halkın taleplerine kulak tıkama. İşçilerin yürüyüşüne engel olma.  İnsanların neyle suçlandıklarını bilmeden cezaevlerinde tutulmasına seyirci kalma. Gençliğin sesine kulak ver. Yapay gündemler yaratarak toplumu oyalayacağına, uyduruk açılışlarla toplumun gözünü boyayacağına adam gibi yatırımlar yap, işsizliğe çare bul. Sağır sultanın bile duyduğu yolsuzluklara kulaklarını tıkama, engel ol. 12 milyon 715 bin yoksulun sesini duy. Onları bu durumdan kurtaracak projeler üret ve hayata geçir. Madem ki demokratsın, Adalet Komisyonunda muhalefet milletvekillerinin konuşmalarına engel olma.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24