-KILIÇDAROĞLU: HALKIN İRADESİNİ YOK SAYARSINIZ ANKARA (A.A) - 23.06.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, ''İkinci 'Ergenekon' davası kapsamında tutuklu olarak yargılandıkları sırada milletvekili seçilen Prof. Dr. Mehmet Haberal ile gazeteci-yazar Mustafa Balbay'ın tahliye taleplerinin reddi'' konusunda, ''Bu arkadaşlarımız hiçbir zaman dokunulmazlık istemiyor, 'bizi yargılamayın' demiyorlar. Kimse dokunulmazlıkların arkasına saklanmıyor. Eğer siz bunların gelip yemin etmelerine engel koyarsanız halkın iradesini yok sayarsınız. Bu yargı kararı halkın iradesine vurulan bir darbedir'' dedi. ''Sükunetle itirazın sonucunu bekleyeceğiz'' diyen Kılıçdaroğlu, parlamento zemininde sonuç alıncaya kadar mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti.