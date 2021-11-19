Kılıçdaroğlu: Halkımız müsterih olsun, gecenin en karanlık anı, şafağa en yakın andır; yalnız değilsiniz!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gıda sektörünün paydaşlarıyla 'kara kış' önerisiyle ilgili görüşeceklerini belirterek, " Halkımız müsterih olsun. Gecenin en karanlık anı, şafağa en yakın andır. Yalnız değilsiniz!" ifadelerini kullandı. Halkımız müsterih olsun. Gecenin en karanlık anı, şafağa en yakın andır. Yalnız değilsiniz!" ifadelerini kullandı.

Twitter'dan açıklama yapan Kılıçdaroğlu şu mesajı verdi: