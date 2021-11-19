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Kılıçdaroğlu: Halkımız müsterih olsun, gecenin en karanlık anı, şafağa en yakın andır; yalnız değilsiniz!

Kılıçdaroğlu, gıda sektörü paydaşlarıyla görüşeceklerini duyurdu

19 Kasım 2021 20:30

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gıda sektörünün paydaşlarıyla 'kara kış' önerisiyle ilgili görüşeceklerini belirterek, "Halkımız müsterih olsun. Gecenin en karanlık anı, şafağa en yakın andır. Yalnız değilsiniz!" ifadelerini kullandı. 
 
Twitter'dan açıklama yapan Kılıçdaroğlu şu mesajı verdi:
 
"Halkımızı kaderine terk etmiş bir Saray İktidarı var. Astronomik gıda fiyatları bir yana, pek çok üründe kota uygulanmaya başlandı; yeterli gıda yok. Gıda sektörü paydaşlarını davet ettim, yarın kara kışı konuşacağız, birlikte ne yapabileceğimize bakacağız. Halkımız müsterih olsun. Gecenin en karanlık anı, şafağa en yakın andır. Yalnız değilsiniz!"
 
 
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