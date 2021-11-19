Kılıçdaroğlu: Halkımız müsterih olsun, gecenin en karanlık anı, şafağa en yakın andır; yalnız değilsiniz!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gıda sektörünün paydaşlarıyla 'kara kış' önerisiyle ilgili görüşeceklerini belirterek, "
Halkımız müsterih olsun. Gecenin en karanlık anı, şafağa en yakın andır. Yalnız değilsiniz!" ifadelerini kullandı.
Twitter'dan açıklama yapan Kılıçdaroğlu şu mesajı verdi:
"Halkımızı kaderine terk etmiş bir Saray İktidarı var. Astronomik gıda fiyatları bir yana, pek çok üründe kota uygulanmaya başlandı; yeterli gıda yok. Gıda sektörü paydaşlarını davet ettim, yarın kara kışı konuşacağız, birlikte ne yapabileceğimize bakacağız. Halkımız müsterih olsun. Gecenin en karanlık anı, şafağa en yakın andır. Yalnız değilsiniz!"