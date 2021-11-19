Demirtaş: Türkiye yoksul bir ülke değil, sadece, çok kötü yönetiliyor; #SeçimHemenŞimdi

Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, erken seçim çağrısı yaptı. Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda ekonomideki sorunlara değinen Demirtaş, "Türkiye yoksul bir ülke değil. Sadece, çok kötü yönetiliyor. Yapacağınız en acil şey seçim istemek ve ülkeyi satanlara derslerini sandıkta vermek. Sonrasında, işlerin ne kadar hızlı düzeldiğini görünce çok şaşıracaksınız. #SeçimHemenŞimdi" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz açıklamalarının ardından 'olağanüstü' toplanarak görüşmüş, kurdaki yükseliş ve ekonomideki gidişata dikkat çekerek erken seçim çağrısı yapmıştı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş da, ekonomideki kötü gidişatı düzeltmek için erken seçim istenmesi gerektiğini ifade ederek, "Sonrasında, işlerin ne kadar hızlı düzeldiğini görünce çok şaşıracaksınız." ifadelerini kullandı.

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Demirtaş'ın açıklamaları şöyle:

"1- Ülkenin yer altı ve yer üstü zenginliklerini; işçilerin, çiftçilerin alın terini yabancılar bedava alabilsinler diye, Hükümet TL’nin değerini bilerek düşürüyor.

Amaçları ülkeye biraz döviz girmesini sağlamak. Bunun adı vatanı satmaktır ve bunu Türk milliyetçileri yapıyor.

2- Öte yandan milyonlarca vatandaş ucuz ekmek kuyruklarında saatlerce bekleyecek kadar yoksulluk içinde.

Oysa asgari ücret alan bir Almanya vatandaşı, istese bir halk ekmek büfesini komple satın alabilir.

3- Türkiye toplumu bu durumu hak edecek ne yapmış olabilir, son seçimde çoğunlukla yanlış kişiye oy vermenin dışında?

Ne yazık ki halkın durumu çok kötü ve yoksulluk, her geçen gün sefalete dönüşüyor. Sadece tek bir çıkış yolu var, o da erken seçim.

4- Türkiye yoksul bir ülke değil. Sadece, çok kötü yönetiliyor. Neyse ki gidişatı düzeltmek elinizde.

Yapacağınız en acil şey seçim istemek ve ülkeyi satanlara derslerini sandıkta vermek. Sonrasında, işlerin ne kadar hızlı düzeldiğini görünce çok şaşıracaksınız. #SeçimHemenŞimdi"