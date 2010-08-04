-KILIÇDAROĞLU: HALK BU HAPI YUTMAYACAK ANKARA (A.A) - 04.08.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Anayasa değişikliği halkın hiçbir sorununu çözmeyecek. Tam tersine daha fazla derinleştirecek ama halk bu hapı yutmayacak'' dedi. Ankara'da, Altındağ Doğantepe'deki CHP mitinginde vatandaşlar tarafından ''Başbakan Kemal'', ''Halkın umudu Kılıçdaroğlu'' sloganlarıyla karşılanan Kılıçdaroğlu, ''Benim umudum da sizlersiniz'' karşılığını verdi. Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, Altındağ'da ''hayır'' sesinin yükselmesinin, Türkiye'de demokrasiyi güçlendirdiğini, ''sadaka ekonomisine karşı halkı bilinçlendirdiğini ve Recep Bey'in ezberinin bozulacağını gösterdiğini'' söyledi. Bazı ''yandaş sendikaların'' Anayasa değişikliğinin kabul edilmesi halinde memur maaşlarının artacağını iddia ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, ''Maaş artışlarının referandumla ne ilgisi var? Sen aklını mı yedin? Niye grev hakkını getirmiyorsunuz'' dedi. 12 Eylül'de yapılacak referandumun sonucunda ''hayır'' çıkacağını öne süren Kılıçdaroğlu, ''Bu sayede Recep Bey'e yol görüneceğini'' ifade etti. CHP'nin AK Parti'nin düzenini bozacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, bunun için halkın desteğine ihtiyaçları olduğunu dile getirerek, ''Bizi iktidar yapın, nasıl hesap sorulacağını göstereceğiz'' diye konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşlara, ''ikinci ulusal kurtuluş hareketini'' birlikte sürdüreceklerini belirterek, şöyle devam etti: ''Allah aşkına Recep Bey, 12 Eylül anayasasına, 12 Eylül'de evet mi, hayır mı dedi? Cevap veremez. Şimdi kalkmış '12 Eylül paşalarından hesap soracağız' diyor. 'Sen onu külahıma anlat' diyeceğiz. AKP'nin maskesini birlikte düşüreceğiz... Recep Bey, 10 bin TL emekli aylığı alıyor. Başbakandır, alıyordur. Senin yol paran, mutfak masrafın yok. Sen 10 bin TL ile geçinemiyorsan, Altındağ'ın bu garibanı nasıl geçinecek. Sen önce emeklinin, esnafın, işçinin sorununu çöz. Recep Bey, Yüce Divan'dan kurtulacak, onun için Anayasa değişikliğini getiriyor. Halkın hareketi Altındağ'dan, büyük kentlerin varoşlarından başlamalı, güçlü olmalı ve CHP'yi iktidara taşımalı. Bütün çabamız düşük ve orta gelirli ile geliri olmayanları toplumun saygın bireyleri haline getirmek, geleceğe kaygıyla bakmayan bir Türkiye üretmektir. Bütün çabamız sizi onurlu kılmaktır. Halktan yana anayasa nasıl olur biz yapacağız Recep Bey de buna 'evet' diyecek. İlk yapacağımız iş, Recep Bey'in ezberini bozmaktır. Dokunulmazlıklar kalkacak, Recep Bey Yüce Divan'a hesap verecek.'' Mitinge, CHP Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Süha Okay, CHP Genel Sekreteri Önder Sav, Genel Sekreter Yardımcısı Gülsün Bilgehan Toker ve bazı CHP'li Ankara milletvekilleri de katıldı. Bu arada, Çankaya ve Yenimahalle belediyelerine ait belediye araçlarıyla Altındağ'daki mitinge partililerin getirildiği görüldü. Gazetecelerin, CHP'lileri taşıyan belediye araçlarını görüntülemek istemesi üzerine bazı partililer gazetecilere müdahale etti.