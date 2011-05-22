Kılıçdaroğlu: Halk Bankası KOBİ bankası olacak

T24 -

Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları kapsamında Büyükçekmece Ramada Otelde sanayici ve iş adamları ile kahvaltıda bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, daha sonra Büyükçekmece'de CHP seçim irtibat bürosunun açılışını yaptı.





Anadolu'yu karış karış gezdiğini aktaran Kılıçdaroğlu, fırsat buldukça İstanbul'a geldiğini, buraya ayrı bir önem verdiğini kaydetti. Günde en az 16 saat çalıştığını ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Yeni bir CHP Halk Partisi; ülkenin sorunlarıyla ilgilenen yeni CHP; geleceği düşünen, geleceği aydınlatan bir CHP; artık ülkede barışın, kardeşliğin egemen olması için çaba gösteren bir CHP. Yeni bir anlayışla yola çıktık, desteğinizi bekliyoruz'' diye konuştu.

Anadolu'da ciddi sorunlar olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

''Açlık, yoksulluk, işsizlik var. Çiftçinin, esnafın, sanayicinin durumu iyi değil. Sorunları iyi değerlendirip çözeceğiz. Yeni bir Türkiye'yi, mutlu huzurlu bir Türkiye'yi ayağa kaldıracağız. Her sorunla mücadele edeceğiz.

Demokrasiyi ve özgürlüğü getireceğiz, kimsenin telefonu dinlenmeyecek. Yasa dışı bulguları ele alarak siyaset yapmayacağız, siyasette ahlakı egemen kılacağız. 'Siyaset halka hizmet etme sanatıdır, siyaset cebini doldurma sanatı değildir' diyeceğiz. Temiz siyaseti getireceğiz.''



AKP'ye ziyaret



Kılıçdaroğlu, daha sonra ilçedeki AK Parti seçim irtibat bürosunu da ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları kapsamında Büyükçekmece Ramada Otelde sanayici ve iş adamları ile kahvaltıda bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, sahadan geldikleri için sesinin kısık olduğunu belirterek, ''Ama bu kısıklık, sanmayın ki Recep Bey'den. Bu kısıklık, halktan'' dedi.





KOBİ'lere sıfı faizli kredi



Burada konuşan Kılıçdaroğlu, sahadan geldikleri için sesinin kısık olduğunu belirterek, ''Ama bu kısıklık, sanmayın ki Recep Bey'den. Bu kısıklık, halktan'' dedi.





Burada üçüncü bölge sanayici ve iş adamlarıyla birlikte olduklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, KOBİ'lerin, ülkelerin ekonomisi açısından önemli özellikleri olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu, KOBİ'lerin ekonomik krize dayanıklı olduğunu, kısa zamanda kendini toparlayabildiğini, üretim yaptığını, istihdam sağladığını kaydetti.





Türkiye'de istihdamın üçte ikisinin KOBİ'ler aracılığıyla sağlandığını dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:





''KOBİ'ler, sanki bu sistem için cezalandırılıyor, aynı şey sanayiciler için de geçerli. Yurt dışında ucuz ve kalitesiz ithalata prim verilmiş olması, Türkiye'de üretimin önündeki en büyük engellerden birisidir. Yeni bir istihdam, yeni bir üretim politikası geliştirmemiz lazım. Merkez Bankasının bunları dikkate alarak, para politikasını oluşturması lazım. Büyüme ve istihdam politikası olmadığı için Merkez Bankası, sadece para politikalıyla bunları çözmeye çalışıyor. İkinci önemli nokta, KOBİ'ler için, Halk Bankasını KOBİ Bankası haline getireceğiz, bunu bir KOBİ Bankasına dönüştüreceğiz.''





Kılıçdaroğlu, KOBİ'lere sıfır faizli kredi vaat ederek, ''Sıfır faizli kredi vermemizin nedeni şu: Devlet, vergisini zamanında toplayacak. Sıfır faizli kredi alacağı için götürüp vergisini ödeyebilecek. Sosyal Güvenlik primleri zamanında ödenecek. Böylelikle prim borçları azalacak. Kayıt dışı istihdam varsa bu, büyük ölçüde önlenmiş olacak. Faizler düşecek. Hani derler ya 'bir taşla iki kuş vurmak'. Biz projemizle beş kuşu birden vuracağız'' diye konuştu.





İstihdam üzerindeki vergilerin çok yüksek olduğunu, bunu aşamalı olarak indireceklerini aktaran Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:





''Özellikle asgari ücret üzerindeki vergiyi yüzde 1'e kadar indireceğiz, sıfır yapmayacağız. Kurumsallaşmayı teşvik edeceğiz, kurumsallaşma olmalı çünkü kurumsallaşmanın olduğu yerde, geleceğe dair umutlar beslenmiş olacak ve daha sağlıklı bir ekonomi ortaya çıkacak. Bu nedenle birleştirmeyi özendireceğiz, birleştirmeler varsa bunları, vergilerin dışında tutacağız. Kurumlar Vergisini de KOBİ'ler için yüzde 10'na indireceğiz. Böylelikle sizler, kendi içinizde rahatlamış olacaksınız.''





Kılıçdaroğlu, enerji maliyetlerinin çok yüksek olduğunu, bu maliyetlerle sağlıklı bir rekabet ortamını uluslararası alanda sağlamanın çok zor olduğunu belirterek, elektrik faturalarındaki TRT payını da kaldıracaklarını bildirdi.







Hükümeti eleştirdi





Hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:





''Allah aşkına şu komediye bakın, Başbakan çıkıyor diyor ki; 'Benim bakanlarım yolsuzluk yaptı. Ben o yüzden milletvekilliği listelerine almadım.' Ben o bakanların isimlerini açıklıyorum. 'Bu bakanlar mı yaptı?' diyorum. Çıksın bu bakanlar konuşsun 'biz yolsuzluk yapmadık' diye. Sayın Başbakanı eleştirsinler diye ve o bakanların hepsi çıkıp koro halinde bana saldırıyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Sizi suçlayan ben değilim. Sizin kabine arkadaşınız, Sizin başbakanınız sizi suçluyor, yolsuzluk yaptılar diye. Ben isterdim ki toplumdan ortak bir tepki çıksın, köşe yazarlarından ortak bir tepki çıksın. Niye demiyorsunuz: 'Sayın Başbakan kusura bakma ben yolsuzluk yapmadım. Listede yer almadım, ama yolsuzluk yapmadım. Çocuklarımın yüzüne ben nasıl bakacağım.' Ama onu demediler.''





