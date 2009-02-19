Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

Sermaye Piyasası Kurulu CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.



Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Turan Erol'un, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Trabzon milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi hakkında, ''kamu görevlisine hakaret, iftira ve suç uydurma fiillerinden dolayı TCK md. 125, 267 ve 271 hükümleri uyarınca suç duyurusunda bulunduğu'' bildirildi.



Erol'un, Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi'ye karşı manevi tazminat davası açacağı da kaydedildi.



SPK tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu ve Mehmet Akif Hamzaçebi tarafından, Kurul Başkan ve üyelerinin 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun kendilerine verdiği yetkileri kullanmadıkları iddiası ile görevi kötüye kullanma suçundan Kurul Başkan ve üyeleri hakkında kovuşturmaya geçilmesi talebi ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurduğu hatırlatıldı.



Açıklamada, söz konusu iddiayı inceleyen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 24 Kasım 2008 tarihli ve Sor. No: 2008/154204, K. No:2008/101850 sayılı kararında, ''Suç ihbarına konu hususla ilgili eylem ve işlemlerin usul ve mevzuata uygun olduğu, orta yerde suç teşkil eden bir eylem ve işlemin mevcut olmadığı,



...Bu haliyle isnat olunan görevi kötüye kullanma suçunun unsurları itibariyle de oluşmadığı, bu nedenle de, isnat olunan görevi kötüye kullanma suçunun maddi unsurları itibariyle oluşmadığı'' gerekçesi ile, Turan Erol ve diğer Kurul üyeleri hakkında suç teşkil etmeyen eylem ve işlemlerinden dolayı kamu adına takibata yer olmadığına karar verildiği belirtildi.



Anılan takipsizlik kararına Kemal Kılıçdaroğlu ve Mehmet Akif Hamzaçebi tarafından yapılan itirazın da Sincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 16 Şubat 2009 tarihli ve 2009/198 D.İş sayılı kararı ile reddedildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:



''Bu suretle, Kemal Kılıçdaroğlu ve Mehmet Akif Hamzaçebi tarafından gündeme getirilen iddiaların doğru olmadığı, kesinleşmiş yargı kararıyla sabit olup, SPK Başkanı Turan Erol tarafından adı geçen şahıslar hakkında kamu görevlisine hakaret, iftira ve suç uydurma fiillerinden dolayı TCK md. 125, 267 ve 271 hükümleri uyarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca adı geçen şahıslara karşı manevi tazminat davası açılacaktır.''



Kılıçdaroğlu'ndan jet yanıt



CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Halkalı Burcu Düğün Salonu'nda yapılan partiye katılım toplantısında, SPK Başkanı Turan Erol'un kendisi hakkında yaptığı suç duyuru ile ilgili konuştu. Sermaye Piyasası denen bir kurumun olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:



"Üç tane uzman hesap inceliyor. Hesap incelerken bakıyorlar ki, bu üç şirketin Almanya'da, bankada 12 hesabı var. Ama Türkiye'de ki defterde kayıtlı değil. "Sizin yazınız üzerine biz Almanya hesabımız olduğunu öğrendik"diyorlar. Bunun üzerine biz SPK'ya sorduk. 3 uzman şunu istiyor. Kanal 7'nin 3 kişi hakkında suç duyurusunda bulunması gerekiyor. O üç kişi Almanya'daki Deniz Feneri Davası'nda Alman hakimin bahsettiği 3 isimdir. Şimdi onlar bizim hakkımızda dava açıyor. Ne denir buna "Yavuz hırsız" rolü. Biz dosyaları açtıkça nasıl soyulduğumuzu anlıyoruz. Bu dosyanın Maliye Bakanlığı'na gitmesi lazım. Gitmiyor. Niye gitmiyor? Yandaş paraf. Benim hırsızım iyidir mantığını yıkacağız bu ülkede."





