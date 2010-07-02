T24 LogoT24 Logo
Politika

Kılıçdaroğlu Hakkâri'de siperleri ziyaret etti

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Hakkâri'de siperleri Genelkurmay Başkanı ile ziyaret etti.

02 Temmuz 2010 03:00

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, sınır bölgesini ziyareti sırasında, Hakkâri-Çukurca'ya geçtiği ve sınırdaki siperlerde incelemelerde bulunduğu bildirildi. Kılıçdaroğlu'nun sınır gezisine Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ da katıldı.

  

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun sınırın sıfır noktasındaki karakolda askerlerle yemek yedikten sonra Hakkâri Çukurca'ya geçtiği belirtildi.

Kılıçdaroğlu'nun sınırdaki siperlerde incelemelerde bulunduğu ve Çukurca'da brifing aldığı bildirildi.

Kılıçdaroğlu ile Genel Sekreter Önder Sav'ın Türkiye-Irak sınırının sıfır noktalarındaki siperleri de gezerek bilgi aldığı kaydedildi.

Çukurca ve Irak sınır bölgesindeki siperlerdeki incelemelere, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Işık Koşaner ile 2. Ordu Komutanı Orgeneral Necdet Özel ve Jandarma Asayiş Bölge Komutanı'nın da katıldığı bildirildi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun sınırdaki incelemelerini tamamladıktan sonra Ankara'ya döneceği kaydedildi.

Kılıçdaroğlu'nun, şehitlerin silah arkadaşlarına başsağlığı dilediği,birlikteki subay, astsubay, uzman çavuş ve askerlerin terör örgütüne karşı verdikleri mücadelenin önemine dikkat çektiği, bu mücadelede gösterdikleri kararlılığı övdüğü bildirildi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24