Kılıçdaroğlu Hakkâri'de siperleri ziyaret etti

T24 -

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun sınırın sıfır noktasındaki karakolda askerlerle yemek yedikten sonra Hakkâri Çukurca'ya geçtiği belirtildi.Kılıçdaroğlu'nun sınırdaki siperlerde incelemelerdebulunduğu ve Çukurca'da brifing aldığı bildirildi.Kılıçdaroğlu ile Genel Sekreter Önder Sav'ın Türkiye-Irak sınırının sıfır noktalarındaki siperleri de gezerek bilgi aldığı kaydedildi.Çukurca ve Irak sınır bölgesindeki siperlerdeki incelemelere, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Işık Koşaner ile 2. Ordu Komutanı Orgeneral Necdet Özel ve Jandarma Asayiş Bölge Komutanı'nın da katıldığı bildirildi.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun sınırdaki incelemelerini tamamladıktan sonra Ankara'ya döneceği kaydedildi.Kılıçdaroğlu'nun, şehitlerin silah arkadaşlarına başsağlığı dilediği,birlikteki subay, astsubay, uzman çavuş ve askerlerin terör örgütüne karşı verdikleri mücadelenin önemine dikkat çektiği, bu mücadelede gösterdikleri kararlılığı övdüğü bildirildi.