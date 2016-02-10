Kılıçdaroğlu: Haber doğru ama Can Dündar ve Erdem Gül tutuklu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Can Dündar ve Erdem Gül'ün tutuklanmasını eleştirerek, "Haberin yalan olduğunu kimse söylemiyor, herkesin bildiği bir şey" dedi. Kılıçdaroğlu AKP'ye de "Medyayı anayasaya 4. güç olarak ekleyelim" çağrısı yaptı.

Cumhuriyet'in haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son 6 ayda 270’e ulaşan şehit sayısının, aynı zamanda 19 yılın en yüksek seviyesi olduğunu belirterek, “Bunun sorumlusu kim, siz koskoca Türkiye Cumhuriyeti’ni nasıl bir terör örgütüne muhatap edersiniz? Ceza hukukunda bunun adı terör örgütüne yardım ve yataklık yapmaktır. Açıkça söylüyorum; AKP’nin yöneticileri terör örgütüne yardım ve yataklık yapmışlardır. Eminim diyecekler ki ‘tekrar dava açıyoruz’, açmazsanız namertsiniz” dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, yeni anayasa konusunda çalışmalarına başlayan komisyona değindi. 1982 Anayasası’nda bugüne kadar 84 değişiklik yapıldığını anımsatan ve “Anayasanın 84 maddesi değişti de özgürlükçü demokrasi mi geldi?” sorusunu soran Kılıçdaroğlu, önceliğin darbe hukukunun temizlenmesi olduğunu bir kez daha vurguladı.

Savaşa sokmak ihanettir

Kılıçdaroğlu, basın özgürlüğü konusunda da Can Dündar ve Erdem Gül’ün tutukluluğunu anımsatarak, şunları kaydetti: “Türkiye’de basın özgür mü? Bir tek Allah’ın kulu çıkıp medya özgürlüğünden söz edemez. Peki, anayasanın bu hükmüne rağmen neden hür değil. O yasalar değişmeden siz Türkiye’ye demokrasiyi de özgürlüğü de getiremezsiniz. İki gazeteci arkadaşımız şu anda Silivri Cezaevi’ndeler. Sayın Dündar, Sayın Gül niye? Hangi gerekçeyle? Haberin yalan olduğunu kimse söylemiyor, herkesin bildiği bir şey. Neden hapisteler? Sayın Davutoğlu’na yine buradan açık net gel dördüncü güç olarak medyayı anayasaya koyalım.” Kılıçdaroğlu, grup konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “1 Mart tezkeresi kabul edilip Türkiye, Irak’ta olsaydı, Irak’ın durumu böyle olmazdı. Irak’ta düşülen bu hataya Suriye’de düşmek istemiyorum” sözlerine de göndermelerde bulundu. CHP lideri, “Türkiye’nin Suriye’de savaşa girmesi, Türkiye’yi Ortadoğu’da savaşa sokmak, bu ülkeye ihanettir. Hele hele başka ülkenin askerlerini getirip Suriye’ye göndermek de başka bir ihanettir. CHP olarak buna izin vermeyeceğiz” dedi.