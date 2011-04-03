-KILIÇDAROĞLU GÜVERCİN UÇURDU İSTANBUL (A.A) - 03.04.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu ülkede herkesin huzur içinde yaşamasını istediklerini belirterek, ''İstiyoruz ki işsizlik, yoksulluk olmasın. Ülkeyi iyi yönetemiyorlar. Biz iyi yöneteceğiz. Adaleti, huzuru, barışı getireceğiz'' dedi. Kılıçdaroğlu, Ataşehir Belediyesi Mustafa Kemal Mahallesi Deniz Gezmiş Parkı'nın açılışında halka hitaben yaptığı konuşmada, iktidarı eleştirerek, Türkiye'nin iyi yönetilmediğini savundu. 13 Haziran'da kimsenin telefonunun dinlenmeyeceğini, kapıyı polisin değil sütçünün çalacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''Biz yargıya müdahale etmiyoruz, yargı da bize müdahale etmesin'' sözlerini anımsattı ve ''13 Haziran'da yargıyı tarafsız ve bağımsız kılacağız. Siyasal mahkemelere son vereceğiz. Özel yetkili mahkemeleri tümüyle tarihe gömeceğiz'' diye konuştu. ''Biz birilerinin yaptığı gibi cebimizi düşünmeyeceğiz'' diyen Kılıçdaroğlu, halka farklı gözle bakmayacaklarını, kadın erkek ayırmayacaklarını ifade etti. Kılıçdaroğlu, kendileri için ''CHP'nin projeleri olmaz, onlar ülkeyi yönetemez'' dendiğini de ifade ederek, ''Projesi olan tek parti var o da CHP. Önerileri olan tek parti var, ülkeyi düşünen, insanları seven tek parti var...'' diye konuştu. CHP'yi halkla buluşturup, halkın partisi yapacaklarını, yeni CHP'nin halkla kucaklaşacağını da vurgulayan Kılıçdaroğlu, halkın sorununun kendi sorunları olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, ''Aile Sigortası için kaynağı nereden bulacaksınız?'' dendiğini de ifade ederek, bir yoksulun yoksuluğunu gidermek için kaynak hesabı sorulmasını eleştirdi. Kadınlara seçme ve seçilme hakkını getiren, siyasal özgürlük getiren partinin CHP olduğuna da dikkati çeken Kılıçdaroğlu, Aile Sigortası ile kadınlara ekonomik özgürlüğü getireceklerini savundu. -ASKERLİĞİN KISALTILMASI- Konuşmasında gençlerin 15 ay askerlik yaptığını, bu süreyi önce 9, aşamalı olarak da 6 aya indireceklerini belirten Kılıçdaroğlu, ''Memleketi kim savunacak?'' diye sorulduğunu, Başbakan Erdoğan'ın oğlu bedelli askerlik yaparken bu sorunun akla gelmediğini ifade etti. Üniversite öğrencilerinin yaz tatillerinde askerlik yapacağını, böylece okul sona erdiğinde askerliğin de biteceğini anlatan Kılıçdaroğlu, gücü halktan alınca bunların hepsinin yapılacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, ''Ben, 'yapacağımı yaparım, hesabı mı halka veririm' diyorum. İcazeti kimseden almayacağız, halkımızdan alacağız. Gücümüz halkımızdır'' dedi. Taşeron işçiliğe son vereceklerini de belirten Kılıçdaroğlu, taşeron işçilerin grevli, toplu sözleşmeli sendikal haklara kavuşacağını aktardı. Kılıçdaroğlu, ''Bana yetki verin. Temiz siyaseti, hesap veren siyaseti bu ülkeye nasıl getireceğiz göreceksiniz. Bize yetki verin, güç verin'' diye konuştu. Yargının siyasallaştığı ortamlarda bedel ödeyenlerin olduğunu, Adnan Menderes ve arkadaşlarının, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının bu dönemlerde siyaseten idam edildiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Siyaseten kimse asılmasın diyoruz'' dedi. Yargının siyasallaşmasını ''tuzun kokması'' olarak nitelendirdiklerini de dile getiren Kılıçdaroğlu, kokan tuzu ortadan kaldıracaklarını ve yargıyı bağımsız kılacaklarını söyledi. -YGS SINAVI- Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bir garabeti de YGS'de yaşadığını ileri sürerek, şöyle konuştu: ''Çocuklarımızın durumuna bakın. Çocuğumuzu aldık, okuttuk, liseyi bitirdi, kurslara gönderdik, boğazımızdan kestik, çocuklarımızı okuttuk. Sınava giriyorlar, birileri malı götürüyor. Ne diyor Başbakan? Diyor ki; 'Çıraklık dönemiydi, kalfalık dönemini geçtik, şimdi ustalık dönemine geldik'. Ustaya bak. YGS'de yaptığına bakın. Bunların ustalık dönemi, malı ince götürme dönemidir. Unutmayın sakın bunu. Bunların bir sloganı vardı; 'Büyük düşünün'. Ne demekti o? 'Büyük götürün' demekti. Çünkü küçük işler bunlara yaramıyor. Büyük götürecekler bunlar. Allah'ın izniyle, 12 Haziran'da kim büyük götürüyormuş, göstereceğiz.'' Birlik ve kardeşliğin önemine de vurgu yapan Kılıçdaroğlu, ''Doğudan batıya, kuzeyden güneye bir ağaç gibi tek ve hür, bir orman gibi kardeşçe yaşayalım diyorum'' dedi. Parkın açılışını yapan Kılıçdaroğlu, Deniz Gezmiş heykeli önünde güvercin uçurdu.