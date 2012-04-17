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Politika

Kılıçdaroğlu Gül'ün 28 Şubat açıklamasını değerlendirdi

Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Ankara'nın Keçiören ilçesindeki evlerinde, sobadan sızan gazdan zehirlenerek yaşamlarını yitiren 2'si çocuk 5 kişinin ailesine taziye ziyaretinde bulundu

17 Nisan 2012 01:36

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Gül'ün 28 Şubat sürecinde MGK üyesi olmadığına ilişkin açıklamalarına ilişkin 'Sayın Cumhurbaşkanı müdahil olmayacaksa bilgisinin olmadığını söylüyorsa bunun aksini iddia etmek doğru değil' dedi.

 
Basın mensuplarının ziyarete ve gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle hayatını kaybeden 5 kişinin yoksul bir aile olduğunu, yakınlarının da çok üzgün olduğunu vurguladı. Ailede işsiz kişiler bulunduğunu ve bu kişilere yardım etmeye çalışacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, aileye sabır dilediklerini kaydetti. 
 
Yaşamını kaybedenlerin yakınlarının kendisine Ankara'da dağıtılan kömürün kalitesizliğinden şikayet ettiklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, “Konu yargıda zaten sanıyorum. Yargı gerekli özeni gösterir” diye konuştu. 
 
Kılıçdaroğlu, bir basın mensubunun, “Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 28 Şubat süreciyle ilgili 'Ben o dönemin MGK üyesi bakanlarından biri değilim. Dolayısıyla kararda imzam yok. Bakanlar Kurulu'na gelen bir karar da olmadı' diyerek o yüzden müdahil olmamak gibi bir sinyal verdi. Siz nasıl değerlendirirsiniz?” sorusu üzerine, şunları kaydetti: 
 
“Sayın Cumhurbaşkanı müdahil olmayacaksa bilgisinin olmadığını söylüyorsa bunun aksini iddia etmek doğru değil. Kendisi o dönem bakan. Dolayısıyla Bakanlar Kurulu'nda böyle bir olay görüşüldü mü, görüşülmedi mi? Bakanlara özellikle Başbakanlık'tan bazı yazıların gittiğini biliyoruz, kendisine böyle bir yazının gidip gitmediğini de bilmiyoruz. Dolayısıyla ayrıntıları sanıyorum o dönem bakanlık yapan Sayın Gül herhalde benden iyi bilir.” 
 
Kılıçdaroğlu, evden ayrılırken mahalle sakinleriyle de sohbet etti. Doğalgaz zammından yakınan vatandaşlara CHP'nin Aile Sigortası Projesi'ni anlatan Kılıçdaroğlu, özellikle kadınlardan projeye sahip çıkmalarını istedi.

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