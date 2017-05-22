Kılıçdaroğlu: Gülmen ve Özakça'nın çok geç olmadan görevlerine iade edilmelerini diliyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen ve işlerine geri dönmek için 75 gündür açlık grevi yapan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın gözaltına alınmasıyla ilgili konuştu. Kılıçdaroğlu, "KHK'ler ile işlerinden olan Gülmen ve Özakça'nın çok geç olmadan görevlerine iade edilmelerini diliyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu, "Hükümet, kanunsuzluklara karşı hakkını arayan herkesi tehdit olarak gördüğünü, açlık grevi yapan 2 gencimizi gözaltına alarak kanıtlamıştır. KHK'ler ile işlerinden olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın çok geç olmadan görevlerine iade edilmelerini diliyorum."