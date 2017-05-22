Açlık grevindeki Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, polis baskınıyla gözaltına alındı!

KHK ile ihraç edilen ve işlerine geri dönmek amacıyla 74 gündür açlık grevi yapan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın evine özel harekât polisleri tarafından baskın yapıldı. Haklarında adli kontrol kararı bulunan Gülmen ve Özakça adli kontrol kararı gereği karakolda imza atmalarının üzerinden gün geçmeden ev baskını ile gözaltına alındı.

Baskın esnasında evlerinden canlı yayın yapan Semih Özakça’nın eşi Esra Özakça ise eve girmeye çalışan polislere tepki gösterdi.

Gülmen ve Özakça’nın adli kontrolleri nedeni ile imza atmak için sabah saatlerinde karakola gittiklerini belirten Esra Özakça, kapının ardından polislere “Gündüz ne zaman çağırdınız da gelmediler? Bu insanlar bugün adli kontrol imzalarını atmaya gittiler” diye seslendi.

Yaşanan baskına tepki gösteren Avukat Selçuk Kozağaçlı, kişisel Twitter hesabından “Bu baskınları çok iyi biliyoruz. Adına 'hayata dönüş' der insanları katleder, sakat bırakırlar. Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için gözaltı ve evleri için de arama kararı alıp gelmişler. Bu insanlar işlerini geri istiyor. 75 gündür açlık grevinde olan, hergün Yüksel Caddesi'nde açıklama yapan Nuriye ve Semih’in evini gece yarısı basmak ne demektir biliyoruz!” açıklamasında bulundu.

Kozağaçlı, "Semih ve Nuriye'nin selamları var herkese, yorgun ama iyiler. Oldukça hırpalanmışlar. Su ve Şeker yatırdık, ancak gözaltı süresinin uzaması halinde her ikisini de keseceklermiş, böyle bir haksızlığa boyun eğmeyecegiz dediler" ifadesini kullandı.

"Gezi ve TEKEL eylemleri" iddiası

Halkın Hukuk Bürosu'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada da savcılığın gözaltı sebebinin “Gezi ve TEKEL eylemleri çıkarmak” olduğu öne sürüldü.