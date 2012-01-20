-Kılıçdaroğlu grevcileri ziyaret etti İSTANBUL (A.A) - 20.01.2012 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, işçiyle işverenin artık karşıt gruplar olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, ''İşçi ve işveren aynı alanda üretimi maksimize eden çalışan kişiler olarak görmemiz lazım. Ücret sendikacılığına biz CHP olarak karşıyız. Sendika olmalı, ama iş yerini yaşatacak o sendika aynı zamanda. Eğer ücret sendikacılığı yapılırsa o iş yeri batar'' dedi. Türkiye'nin kendi bölgesinde güçlü olması için üretmek zorunda olduğunu belirterek, ''Bunun yolu da sanayiden geçmektedir. Bu nedenle sanayinin ayrı bir önemi vardır'' dedi. Gebze Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu, sanayicilerin kendisi için değil toplum için çalıştığını belirterek, sanayicinin aslında bir kamu görevlisi olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, sanayiye ayrı bir önem verilmesi gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu: ''Dünya hızla değişiyor ve gelişiyor. Sanayicinin bu hızlı değişime ayak uydurması lazım. Devletin bu alanda özel bir politika gütmesi gerekiyor. Kendi sanayicisine özel bir ağırlık vermesi gerekiyor. Şunu özellikle belirtmek isterim. Türkiye olarak, otobüs üretmemize rağmen gidip Hollanda'dan otobüs alıyoruz, ama yokuşta gitmiyor bu otobüsler. Bunun hesabını sadece CHP değil herkes sormalı. Kazanacaksa benim iş adamım ve sanayicim ve işçim kazanmalı. Gücün kaynağı reel ekonomidir. Mesela Alman ekonomisi ürettiği için kuvvetli. Türkiye kendi bölgesinde güçlü olmak istiyorsa üretmek zorundadır. Bunun yolu da sanayiden geçmektedir. Bu nedenle sanayinin ayrı bir önemi vardır.'' CHP lideri Kılıçdaroğlu, sanayinin uluslararası arenada rekabet edebilmesi için kendisini sürekli yenilemesi gerektiğini belirterek, ''Sanayici aynı zamanda teknolojiyi yakından izlemek ve üniversitelerle iş birliği yapmak zorundadır. O açıdan Kocaeli çok şanslı. TÜBİTAK ve benzeri kurumlar burada. Bu anlamda sizler çok şanslısınız'' dedi. Sanayicinin en büyük sorunlarından birinin de nitelikli elaman bulmak olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, endüstri meslek liselerinin sayılarının artırılması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, işçi ve işveren arasındaki ilişkinin üretim için ayrı bir önem arz ettiğini vurgulayarak, ''İşçiyle işvereni artık karşıt gruplar olarak görmemiz lazım. İşçi ve işveren aynı alanda üretimi maksimize eden çalışan kişiler olarak görmemiz lazım. Ücret sendikacılığına biz CHP olarak karşıyız. Sendika olmalı iş yerini yaşatacak o sendika aynı zamanda. Eğer ücret sendikacılığı yapılırsa o iş yeri batar. Batmanın kime ne faydası var. Herkese zararı olacaktır. O nedenle sanayicinin sorumluluğu var, ama sendikacıların da sorumluluğu var. Olaya böyle bakmak lazım.'' Hükümetin ekonomik programlarının başarılı olmadığını ileri süren Kılıçdaroğlu, ''İstihdam yaratmayan bir büyüme ile tanıştık. Ne demek bu? Hem büyüyorsunuz hem istihdam yaratmıyorsunuz. Bu işte bir terslek var. Reel ekonomiyle değil de sıcak paraya teslim olan bir ekonomik politika izlerseniz istihdam yaratılmaz. Sıcak para sadece yüksek kar elde etmek için Türkiye'ye gelir'' diye konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu, kayıt dışı ekonomi ve teşvik konusuna da değinerek, ''Kayıt dışı çalışanlar kayıtlı ekonominin en büyük düşmanlarıdır'' dedi. Kılıçdaroğlu, daha sonra Gebze'de bir klima fabrikasından işten çıkarılan ve 236 gündür grev yapan işçileri ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, burada işçilerle bir süre sohbet etti.