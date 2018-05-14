CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Doğu Kudüs'te hayırlısıyla büyükelçilik açacağız" sözlerini yerine getirmemesine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Gözünü sevdiğim Erdoğan, neden Kudüs'te açmadın büyükelçiliği?" diye sordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Doğu Kudüs'te büyükelçilik açacağını söylemiş, "İnşallah o günler yakın" demişti.

Mersin'de CHP il binası açılışında konuşan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Şimdi büyükelçiliği taşıyorlar. Ben bunu parlamentoda eleştirdim. Erdoğan, "Doğ Kudüs'te büyükelçilik açacağız" dedi. Aylar geçti bekliyorum. Yüreğin yetiyorsa git aç, ben de seni sonnuna kadar alkışlayacağım. Lafla peynir gemisini yürütmeye çalışıyorlar. Emevi Camisi'ne namaz kılmaya gideceklerdi, Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdı. Artık tamam. Vallahi de tamam, billahi de tamam. Yeter, bu milletin yakasından düşmesi lazım."

"Allah'ın izniyle en geç 4 yıl içinde bu ülkede, çiftçinin alnının terinin karşılığını aldığı bir ülke olacağız. Üzüm, kabak, her şey dışarıdan geliyor. Bizim bir numaralı sorunumuz işsizlik bunu çözeceğiz. 5'inci yıl keyfini süreceğiz, sözümüzü tuttuk, bize oy verin diyeceğiz. Bu ülkeye kardeşliği, huzuru getireceğiz. Kimseyi kimliğinden ötürü ötekileştirmeyeceğiz."

"Parayı nereden bulacaksın diyor? Taşerona kadro dedik, olmaz diyordun, oldu. Emekliye bir maaş ikramiye dedik, bin lira verdin. Yetmez ama olsun. Seçim beyannamemizi açıklayacağız. Faize karşıyız diyor, düşüreceğim diyor. 16 yıldır düşürmedin de, 24 Haziran da mı düşüreceksin?"

"Halkı yüceltmek bizim görevimizdir, bunun için mücadele edeceğiz. Kadınların iradesi, sezgisi güçlüdür. Cumhuriyet bir kadın devrimidir, kimse unutmasın."