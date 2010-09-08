-KILIÇDAROĞLU: GÖRÜŞMEK İSTERSE GÖRÜŞECEĞİZ ANKARA (A.A) - 09.07.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine ilettiği randevu talebine ilişkin, ''Sayın Başbakan tabii görüşmek isterse görüşeceğiz kendisiyle dinleriz'' dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, Samanyolu Haber Televizyonu ''Günlük'' programında, ülke gündemindeki konulara ilişkin soruları yanıtladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın randevu talebini içeren mektubun kendisine ulaşıp ulaşmadığı sorusuna Kılıçdaroğlu, ''Ben de sadece haberlerden öğrendim Sayın Başbakanın bir mektup gönderdiğini. Henüz elime ulaşmadı, ama bugün, yarın ulaşır'' yanıtını verdi. Söz konusu mektupta 14-15 Temmuzda görüşme talebinin yer alacağı hatırlatılarak, ''Nasıl karşılık vereceksiniz'' sorusu üzerine de Kılıçdaroğlu, ''Sayın Başbakan tabii görüşmek isterse görüşeceğiz kendisiyle dinleriz. Sayın Başbakan ülkeyi yönetiyor. Bütün bilgiler kendisinde. Bizdeki bilgiler çok sınırlı. O nedenle herhalde Sayın Başbakan bilgi de verecektir, dinleyeceğiz'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, ''Sadece dinleme şeklinde mi bir görüşme olacak yoksa önerilerde de bulunacak mısınız Hükümete'' sorusuna da şu karşılığı verdi: ''Önce dinlemeden ve Sayın Başbakanın görüşünü almadan benim bir görüş beyan etmem doğru olmaz. Sonuçta Sayın Başbakan gelmek istiyor, ama bizim belli düşünceleri empoze etmek gibi bir düşüncemiz yok. Dinleyeceğiz Sayın Başbakanı, eğer uygun ortam olursa kendi düşüncelerimizi de Sayın Başbakana aktarırız.'' ''Üniversitede okuyan başörtülü kızların sorunsuz okuyabilmelerini sağlayacakları, bu sorunu çözecekleri'' şeklindeki sözlerinin anımsatılması üzerine Kılıçdaroğlu, ''Biz bu sorunu çözeceğiz ve bu sorunu çözmekte de kararlıyız. Sorunu çözümsüz hale getiren maalesef iktidar oldu'' dedi. Konuyla ilgili bir gazetenin manşetine CHP'den ''başörtüsü serbest olmayacak'' şeklinde tekzip geldiğinin hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Benim kullanmadığım bir cümle kullanıldığı için itiraz ettim. Benim kullanmadığım bir cümlenin kullanılması beni rahatsız etti. Benim kullandığım cümleyi aynen koyabilirdi, itirazım yok zaten. Ama benim kullanmadığım bir cümleyi sadece açıkladım. Ben nitekim o yaptığım açıklamada, orada kullandığım bütün açıklamalar vardı zaten, bana sorulan sorular, benim verdiğim yanıtların hepsi var. Ben onların bugün de arkasındayım zaten. Eğer bu bir sorunsa biz Türkiye'nin bütün sorunlarına talibiz.'' -GENELKURMAY BAŞKANININ AÇIKLAMALARI- Kemal Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalarla ilgili olarak da kamu görevlilerinin belli konuları konuşmaları, tartışmaları ve görüşlerini açıklamalarının anlayışla karşılanması gerektiğini ifade etti.