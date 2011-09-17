Kılıçdaroğlu: Görüşme için niye yalan söyledin?

T24 - MİT ile PKK görüşmesine ilişkin ses kaydıyla ilgili konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Niye görüştünüz demiyoruz, halka niye yalan söylediniz diyoruz” dedi.



CHP Genel Başkanı Petrol-İş Sendikası'nın 26. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.



Kılıçdaroğlu, hükümeti sert sözlerle eleştirirken salondaki bir kişi, "Siyasi mesajlar veriyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.



Bunun üzerine Kılıçdaroğlu bu kişiye "Siyasetçiyi çağırmayacaksınız o zaman. Siyasetçiyi çağrıyorsanız dinleyeceksiniz" diyerek karşılık verdi.



Bu sırada salonda kısa süreli gerginlik yaşandı. Salondakilerin büyük bölümünün Kılıçdaroğlu'nun sözlerini alkışlarken tepki gösteren kişiyi de yuhaladığı görüldü.



Kısa süreli tartışmanın ardından Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasına devam etti.



Kemal Kılıçdaroğlu, PKK-MİT arasındaki görüşmeyle ilgili olarak şöyle konuştu: “Niye görüştünüz demiyoruz niye halka yalan söylediniz diyoruz? Elini vicdanına koy. Yalan söylediğin için milletten adam gibi özür dile."



Mavi Marmara baskınıyla ilgili BM raporunun uzun bir süredir hükümetin elinde olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “Gazze’ye savaş filosu gönderecek misin göndermeyecek misin? Adam ol yanıt ver” dedi.



Çatışmaların yaşandığı Suriye’yle olan ilişkilere de değinen Kılıçdaroğlu, “Bir ay içinde ne değişti de savaş haline geldin. Kimin taşeronluğunu yapıyorsun?” diye konuştu.



