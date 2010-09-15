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Politika

KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞLERİNİ AB'YE ANLATACAK ANKARA (A.A) 

15 Eylül 2010 12:38

-KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞLERİNİ AB'YE ANLATACAK ANKARA (A.A) - 15.09.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Brüksel'de AB yetkilileriyle yapacakları görüşmelerde CHP'nin AB ile ilgili görüşlerini aktaracaklarını, AB'nin bugün içinde bulunduğu konum, dış politikası, güvenlik politikası gibi konuları ele alacaklarını belirtti. Kılıçdaroğlu, Brüksel'e hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Genel Başkan seçildikten sonra AB büyükelçileri ile yemekte bir araya geldiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, ''Orada CHP'nin AB ile ilgili görüşlerini kendilere aktarmıştım. Son derece güzel bir toplantı olmuştu. O toplantının sonucunda bu düşüncelerimin Brüksel'de de dile getirilmesinin uygun olacağı ifade edildi. Bu bağlamda arkadaşlarla bugün Brüksel'e gideceğiz'' diye konuştu. Yapacakları görüşmelerin içeriğine ilişkin veren Kılıçdaroğlu, ''CHP'nin AB ile ilgili görüşleri artı AB'nin bugün içinde bulunduğu konum, dış politikası, güvenlik politikası gibi konular görüşülecek. Önce kendimizi aktaracağız, düşüncelerimizi ifade edeceğiz. Aynı zamanda AB'deki son gelişmeleri yetkililerinden öğrenmiş olacağız'' dedi.  Kılıçdaroğlu, başkanlık sistemi tartışmalarına ilişkin bir soru üzerine de şunları söyledi: ''O konuda Adalet ve Kalkınma Partisinin yetkilileri son derece ihtiyatlı bir dil kullanıyor. 'Bu konu tartışılabilir ama gündemimizde yok' diyorlar. İktidarın gündeminde olmayan bir konunun bizim tarafımızdan tartışılma konusu yapılmasının doğru olacağını sanmıyorum çünkü 'Türkiye'nin gündeminde değil' demektir.'' Bir gazetecinin genel seçimlere yönelik partisinin hazırlıklarını sorması üzerine Kılıçdaroğlu, CHP'nin kıyıdan Anadolu'nun içlerine doğru yayılmaya başladığını, önümüzdeki süreçte halk oylaması sonuçlarını da değerlendirerek yeni bir seçim stratejisi belirleyeceklerini dile getirdi. Kılıçdaroğlu ile  CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, CHP Genel Sekreter Yardımcısı Gülsün Bilgehan Toker, CHP Brüksel Temsilcisi Kader Sevinç de Brüksel'e gitti.

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