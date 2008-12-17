Kılıçdaroğlu-Gökçek tartışması bugün

Gökçek: CHP'de çok büyük deprem yaratacağım

CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu, Gökçek ile açık oturumda karşı karşıya gelecek.CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek bugün kozlarını paylaşacak. İki siyasetçi saat 19.00’da gazeteci Uğur Dündar yönetimindeki Star Ana Haber Bülteni’nde karşı karşıya gelecek.Kılıçdaroğlu, Ankara’da vatandaşın kullandığı doğalgaz sayaçlarının alımında büyük yolsuzluk olduğunu iddia ediyor. Aynı marka ve model doğalgaz sayaçları Ankara’da, İstanbul’da olduğundan beş kat daha pahalıya verildi diyor. Kılıçdaroğlu, Gökçek’e bu fiyat farkından kaynaklanan 12.5 Milyon Euro’yu soracak.