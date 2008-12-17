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Politika

Kılıçdaroğlu-Gökçek tartışması bugün

CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu, Gökçek ile açık oturumda karşı karşıya gelecek. Tartışmayı gazeteci Uğur Dündar yönetecek

17 Aralık 2008 02:00

CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu, Gökçek ile açık oturumda karşı karşıya gelecek.

CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek bugün kozlarını paylaşacak. İki siyasetçi saat 19.00’da gazeteci Uğur Dündar yönetimindeki Star Ana Haber Bülteni’nde karşı karşıya gelecek.

Kılıçdaroğlu, Ankara’da vatandaşın kullandığı doğalgaz sayaçlarının alımında büyük yolsuzluk olduğunu iddia ediyor. Aynı marka ve model doğalgaz sayaçları Ankara’da, İstanbul’da olduğundan beş kat daha pahalıya verildi diyor. Kılıçdaroğlu, Gökçek’e bu fiyat farkından kaynaklanan 12.5 Milyon Euro’yu soracak. 

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