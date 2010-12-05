-KILIÇDAROĞLU: GİZLİ GÜNDEMİMİZ YOK ANTALYA (A.A) - 05.12.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Delegeler kabul ederse çarşaf liste olacak. Hukuk neyse onu uygulayacağız. Bizim gizli gündemimiz, hesabımız yok'' dedi. Kılıçdaroğlu, partisinin Antalya merkez Kepez İlçe Kadın Kolları tarafından, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 76'ncı yıldönümü dolayısıyla Kepez Arena'da düzenlenen toplantı için Antalya'ya geldi. Kılıçdaroğlu, toplantının yapılacağı salona, havaalanından bindiği parti otobüsüyle kısa bir şehir turu yaptıktan sonra geldi. Kılıçdaroğlu, şehir turu sırasında Dokuma semti yakınlarında otobüsten inerek, bir kahvehaneye girdi. Vatandaşlarla selamlaşan Kılıçdaroğlu, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin, ''Silivri'de tutuklu bulunan Ergenekon sanığı gazeteciler Tuncay Özkan ve Mustafa Balbay ile eski Rektör Mehmet Haberal'ın, 'Sabahat Tuncel modeli' ile TBMM'ye taşınması modeline yeşil ışık yaktığınız iddia edildi'' sözlerine, ''Hayır böyle bir çalışmamız yok. Nereden çıkarılıyor anlamıyorum'' yanıtını verdi. 18 Aralıktaki kurultayda seçimlere blok liste ile gidileceğini, ancak delegelerin önerge vermesinin yine delegeler tarafından kabulü halinde çarşaf listenin olabileceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Delegeler kabul ederse çarşaf liste olacak. Hukuk neyse onu uygulayacağız. Bizim gizli gündemimiz, hesabımız yok'' diye konuştu. ''Listenizin delinmesinden çekinmiyor musunuz?'' sorusuna ise Kılıçdaroğlu, ''Liste delinirse seçilen kişi yine CHP'li olacak. Niye endişe duyalım. Bir liste yaparsınız CHP'liler öteki liste çıkar yine CHP'liler. Delegelerin, hukuk sistemi içinde arzu ettikleri seçimi yapmaları kadar doğal bir şey yok'' dedi. Kılıçdaroğlu, kahvehanede 78 yaşındaki Güzel Arslan'la da sohbet etti. Kılıçdaroğlu, hatırını sorduğu Güzel Arslan'a çay ısmarladı. Güzel Arslan, ''Seni hep televizyonda görüyordum. Şimdi gördüm iyi oldum'' diyerek Kılıçdaroğlu'nun yanağını okşadı. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, kahvehanedeki ziyaretin ardından toplantının yapılacağı Kepez Arena'ya gitti. Kılıçdaroğlu'nun Antalya programına Genel Başkan Yardımcıları Umut Oran, Gürsel Tekin, Melda Onur, Kadın Kolları Genel Başkanı Zühal Samlı da eşlik ediyor.