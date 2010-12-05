-KILIÇDAROĞLU: GİT BAŞVUR YÜREĞİN YETİYORSA ANTALYA (A.A) - 05.12.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Birileri diyor ki, 'Başbakan'ın hesabı varmış yabancı bankalarda'. Dedik ki biz, 'Git bankalara başvur de ki (Arkadaş benim hesabım var mı, yok mu bana yazı verin)'. Diyor ki, 'Olmayan şeyin belgesi olur mu?'. Bilgi isteme kanunu var. Git başvur yüreğin yetiyorsa, (Recep Tayyip Erdoğan'ın İsviçre bankalarında hesabı yoktur) diye yazı al. Alabilir mi? Ama ta belediye başkanlığından bu yana soracak'' dedi. Kılıçdaroğlu, partisinin Antalya merkez Kepez İlçe Kadın Kolları tarafından, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 76'ncı yıldönümü dolayısıyla Kepez Arena'da düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, kendisinden önce kürsüye gelen partili bir genç kızın henüz 18 yaşında olduğunu ve ilk kez oy kullanacağını söylediğini ifade etti. Genç kızın, ''Artık seçmek değil, seçilmek istiyoruz'' dediğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, ''O genç kardeşime söz veriyorum. Önümüzdeki seçimlerde CHP çatısı altında daha fazla kadın milletvekili göreceksiniz'' dedi. Başka bir partili kadının da yolsuzluktan ve ''haramilerden'' yakındığına değinen Kılıçdaroğlu, ''haramilerle mücadele etmenin de görevleri olduğunu'' dile getirdi. Kemal Kılıçdaroğlu, bir başka partili kadının eşinden ayrıldığını, işsiz olduğu için çocuklarına bakmakta zorlandığını anlattığını belirterek, şöyle konuştu: ''Biz CHP, yani halkın partisi, yani İstanbul'un, Aydın'ın, Hakkari'nin, Diyarbakır'ın, Bingöl'ün, Trabzon'un, Ordu'nun, Kırklareli'nin partisi ve onun genel başkanı olarak size söz veriyorum. Çözeceğimiz, ama öncelikle çözeceğimiz birinci sorun işsizliktir. Bir masa, bir sandalye atacaksınız bir köşeye, milyonlarca dolar kazanacaksınız. Üstelik vergi vermeyeceksiniz, ama yüzbinlerce kadınımız, gencimiz işsiz olacak. Ve Recep Bey çıkacak diyecek ki 'Her üniversiteyi bitiren iş bulacak diye bir şey yoktur.' Sen onu geç... İşsizliğin harman olduğu bir yerde söyleyebiliyor musun, bunu söylemeye cesaret edebiliyor musun?'' Başbakan Erdoğan'ın ''işsizlik vadettiğini de'' öne süren Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bunun için kadınlara şikayet ediyorum onu. Ve kadın erkek eşitliğine inanmayan bir Başbakan ve yine dün İstanbul'da genç kızların gözüne nasıl biber gazı sıkıldığına, nasıl coplandığına, nasıl yerlerde süreklendiğine hep beraber tanık oldunuz mu? Demokrasilerde böyle bir kural var mı? Anayasa'da hüküm var. Hiç kimse izin almadan istediği gösteriyi yapabilir diye. Ama daha İstanbul'a gelmeden otobüsler kente sokulmayacak, sanki yabancı bir ülkeye gidiyorlarmış gibi... Ve Beyefendi İstanbul'da, Dolmabahçe Sarayı'nda hocalara seslenecek. Her şeyden korkarlar onlar. Korktuklar için baskı yapıyorlar. Biz korkmayacağız, kadınlar korkmayacak. Hep beraber mücadele edeceğiz, karanlıkları aydınlığa çıkarıncaya kadar...'' -KADINA SEÇME HAKKI VERİLMESİ- Kemal Kılıçdaroğlu, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının da CHP tarafından verildiğini ifade etti. Bugün nüfusun yarısının kadın olduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, ancak parlamentoda erkek egemen bir tablo olduğunu anlattı. Türkiye'de kadın vali olmadığını, bine yakın kaymakamdan sadece 15'inin kadın olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, ''76 yılda aldığımız mesafe bu. Şimdi kadın kardeşlerime sesleniyorum. Size söz veriyorum. Memur Kemal'in, işçi Kemal'in sözünü veriyorum. Emekli Kemal'in sözünü veriyorum, çiftçi Kemal'in sözünü veriyorum. Kadınları hem bürokraside, hem üst yönetimde, hem siyasette, hem yerel yönetimlerde göreceksiniz. Oranını da yükselteceğiz, sayısını da yükselteceğiz'' dedi. -''SİZİ ALDATANLARA OY VERMEYİN''- Kılıçdaroğlu, salonda bulunan kadınlara daha fazla siyasetle ilgilenmeleri çağrısında bulundu. ''Sizi aldatanlara oy vermeyin, verenlere engel olun'' diyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Çünkü biz kadını erkeğiyle Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı verdik. Gücümüzü birlik beraberlikten alacağız ve bu ülkede haramilerden hesap soracağız, sizin gücünüzle hesap soracağız. Birileri diyor ki, 'Başbakan'ın hesabı varmış yabancı bankalarda'. Dedik ki biz, 'Git bankalara başvur de ki (Arkadaş benim hesabım var mı, yok mu bana yazı verin)'. Diyor ki, 'Olmayan şeyin belgesi olur mu?'. Bilgi isteme kanunu var. Git başvur yüreğin yetiyorsa, (Recep Tayyip Erdoğan'ın İsviçre bankalarında hesabı yoktur) diye yazı al. Alabilir mi? Ama ta belediye başkanlığından bu yana soracak. Çünkü biz birilerinin sicilinin çok temiz olmadığını biliyoruz. Öyle yırtık ayakkabıyla siyasete gireceksin ve milyarların olacak ve biz bunun hesabını sormayacağız. Olmayacak bu. Hesap soracağız. Demokrasi için, insan hakları için hesap soracağız. Yoksulların hakları için yoksulluğu tarihe gömmek için soracağız.''