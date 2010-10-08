-KILIÇDAROĞLU: GIRTLAĞINA KADAR YOLSUZLUĞA BATMIŞ BURHANİYE (A.A) - 10.07.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''AKP gırtlağına kadar yolsuzluğa batmış, onun için dokunulmazlıkların kaldırılmasından korkuyor'' dedi. Balıkesir gezisini sürdüren Kılıçdaroğlu, Burhaniye 21. Kültür ve Sanat Festivali'nin açılış törenine katıldı. Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, festivalin insanların kaynaşması, birlikte olması için önemli fırsat olduğunu bildirdi. Festivallerin önemli bir işlevi yerine getirdiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Festivaller, bizi ayrışma sürecine sokanlara bir ders vermesi açısından son derece önemlidir. İşin özünde insan varsa, insanın inançları ve görüşlerine herkesin değer vermesi gerekir'' diye konuştu. Türkiye'nin çok güzel ve önemli kaynakları olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''Denizimiz var, suyumuz var, toprağımız var, donanımlı insanımız var ama insanlarda bir mutsuzluk var. Bu sorunu çözmek sizin elinizde. Mutlu bir Türkiye'yi el birliğiyle yaratmalıyız. Yolda gelirken bir arkadaşım bana, Amasya Tamimi'ni hatırlattı. Orada ne diyordu Mustafa Kemal Atatürk, 'Milletin makus talihini yine milletin azim ve kararı yenecektir' diyordu. Ülkenin makus talihini ters yüz etmek sizin elinizde. Onurlu bir Türkiye'yi hep birlikte kuracağız. Bu coğrafyada barış ve huzur içinde yaşanmasını sağlayacağız. Bu da halkın iktidarıyla olur. Bu iktidarı kuracağız.'' Daha sonra, 1932 yılında yapılan ve varislerince 2008'de Burhaniye Belediyesine bağışlanarak kültür merkezine dönüştürülen tarihi Sabunhane'nin açılışını yapan Kılıçdaroğlu, buradaki karma resim sergisini de gezdi. Kılıçdaroğlu, CHP Burhaniye İlçe Örgütü ile Burhaniye Belediyesini ziyaret ettikten sonra, esnafla da bir süre sohbet etti. Kılıçdaroğlu, gezileri kapsamında Edremit ilçesine bağlı Akçay ve Zeytinli beldesinde de vatandaşlara hitap etti. Akçay beldesindeki konuşmasında, iktidarın emeklileri, çıkardığı İntibak Yasası ile ikinci sınıf vatandaş haline getirdiğini öne süren Kılıçdaroğlu, ''Emeklileri bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı yapmaya söz verdik ve bu sözümüzü tutacağız. Emekli vatandaşlarımız halkın iktidarında bunu görecek'' dedi.