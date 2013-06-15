Kılıçdaroğlu: Gezi'de alınan karara saygı duymalıyız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı eylemlerine devam kararına saygı duyulması gerektiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı eylemlerine devam kararını İstanbul'da değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu, "Bir demokraside olması gereken kurala uyarak kararlarına hepimizin saygı duyması gerekir" dedi.

Anayasada Toplu Gösteri Yapma Hakkı olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Bütün baskılara rağmen bu insanlar özgürlük ve demokrasi istiyor. Bundan hepimizin onur duyması gerekir" diye konuştu.