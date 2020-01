Kılıçdaroğlu: Geri adım atmayacağım (1)

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU-Uğur AYDIN/GÖLCÜK(Kocaeli) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açıkladığı Man Adası belgelerine ilişkin, \"Niye Man Adası dedik? Tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumak için. Emekli, işçi için dedik. Niye vergi vermiyorsun arkadaş, hangi şirketi sattın? Tık yok. \'Kılıçdaroğlu doğruları söylemiyor\' deniyor. Bütün belgeler var. Her şey gün gibi açık. İsteseler de bunları yok edemezler çünkü olay uluslararası bankacılık sisteminin içine girmiş vaziyette. Türkiye\'deki bankayı kapatsan yurt dışındaki banka var. Para oradan geldi. Herkes biliyor bütün bunları\" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli\'de STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda konuştu. Kılıçdaroğlu, konuşmasında, günün 24 saati her türlü hakarete maruz kaldıklarını belirterek, \"Ben konuştukça beni tehdit ediyorlar. Sanıyorlar ki geri adım atacağım. Asla ve asla bir milim geri adım atmayacağız. Bu milletin hakkını, hukukunu sonuna kadar savunacağım. Benim kitabımda yandaş yok vatandaş var. Hangi partiden olursa olsun mağdursa ben onun yanındayım\" dedi.

\"SARRAF\'IN AVUKATI: DAVALARDAN VAZGEÇMEK İSTİYORUZ\' DİYE TELEFON AÇMIŞ\"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, Reza Zarrab aleyhine tek cümle kullanmadığını anlatırken, \"Ben söylüyorum; Reza Zarrab, sahtekardır. Daha önce de söyledim. Reza Zarrab da aleyhime dünya kadar dava açtı. Tazminat davaları açtı şu anda Yargıtay\'da dün avukatı telefon açmış; \'biz davalardan vazgeçmek istiyoruz\' diye. İster geç. ister geçme. Sahtekarın davası ne ise o davanın üzerine sonuna kadar gideceğim\" diye konuştu.

\"OLAY ULUSLARARASI BANKACILIK SİSTEMİNİN İÇİNE GİRMİŞ VAZİYETTE\"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, neden Man Adası dediklerini şöyle anlattı:

\"Tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumak, emekli, işçi için bunları dedik. Niye vergi vermiyorsun arkadaş? Hangi şirketi sattın? Tık yok. \'Kılıçdaroğlu doğruları söylemiyor?\' deniyor. Bütün belgeler var. Her şey gün gibi açık. İsteseler de bunları yok edemezler çünkü olay uluslararası bankacılık sisteminin içine girmiş vaziyette. Türkiye\'deki bankayı kapatsan, yurt dışındaki banka var. Para oradan geldi. Herkes biliyor bütün bunları.\"

\"2019\'DA GELİP O ADALARIN HEPSİNİ ALACAĞIM\"

Ege adalarına ilişkin sözleri üzerine Savunma Bakanı Panos Kammenos\'un, \"Sıkıysa gel al\" dediğini hatırlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, \"2019\'da gelip o adaların hepsini alacağım\" dedi. CHP lideri, Yunan Bakanın bu çıkışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın sessiz kalmasını da eleştirdiğini söyledi.

FOTOĞRAFLI