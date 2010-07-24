-KILIÇDAROĞLU: GEREKLİ DESTEĞİ VERİRİZ MALATYA (A.A) - 24.07.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesinin kaldırılmasına yönelik öneriye ilişkin, ''Bizim önerimiz gayet açık. Bizim arkamıza sığınıp bir yasal düzenleme beklentisi içine girmesin. Sayın Başbakan, Başbakanlık Hukuk Müşavirliğine talimat verir, 35. madde ile ilgili düzenleme gelir parlamentoya, biz de parlamentoda gerekli desteği veririz'' dedi. Kılıçdaroğlu, Malatya'ya gerçekleştirdiği yurt gezisi kapsamında, Yazıhan ilçesi'ne bağlı Fethiye beldesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesine ilişkin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları hatırlatılarak değerlendirmesinin sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: ''Sayın Başbakan herhalde Başbakan olduğunu unuttu. Parlamentoda yeterli çoğunluğu da var. Parlamento şu anda tatil. Biz parlamentoyu davet etsek de yeterli milletvekili sayımız yok. Ama Sayın Başbakan, Başbakanlık Hukuk Müşavirliğine talimat verir, 35. madde ile ilgili düzenleme gelir Parlamentoya. Yani Sayın Başbakan başka gerekçelerin arkasına sığınmasın. Bizim söylemimiz çok net, çarpıtmasın, gereği neyse yerine getirsin. Onlar şikayet etmiyor muydu? Biz de onların şikayetini gidermeye söz verdik. Gidereceğiz, getirsinler.'' Kılıçdaroğlu, CHP Genel Sekreteri Önder Sav ile Saadet Partili Şevket Kazan'ın görüşmesine ilişkin bir soruyu yanıtlarken de görüşmeden haberdar olduğunu, ancak içeriğini bilmediğini söyledi. Görüşmeden daha önce haberdar olmadığını da belirten Kılıçdaroğlu, Sav ve Kazan'ın uzun yıllar parlamentoda çalıştığını, görüşmelerine farklı bir anlam yüklememek gerektiğini ifade ederek, ''Sayın Kazan konuşursa içeriğini öğrenmiş oluruz. Ben de Ankara'ya gittiğimde Sayın Genel Sekreter ile görüşürüm'' dedi. Bir başka gazetecinin, ''Başbakan Erdoğan, Anayasa değişikliğine destek vermeyenleri darbeci olmakla suçluyor, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusuna ise Kılıçdaroğlu, şu karşılığı verdi: ''Darbe söylentilerinin arkasına sığınan Sayın Erdoğan'dır. Recep Bey'e açık çek verdim, artık bir daha darbe söylentilerinin arkasına sığınmasın. En son şikayet ettiği neydi? İç Hizmet Yasası'nın 35. maddesi. Onu getirsin, değiştireceğiz. Ne söylerse elindeki bütün mağduriyet söylemlerini elinden almaya kararlıyız. Çünkü, O, halka hizmet etmek istemiyor. Halkın gündemini halkın elinden almak istiyor. Biz halkın gündemi gerçekten parlamentoya yansısın diye, Sayın Başbakan'ın yarattığı bütün yapay gündemleri elinden almak istiyoruz. Neden şikayet ediyorsa getirsin parlamentoya. Ama bizim şikayetlerimiz var, işsizlikten yana, çiftçiden yana, emekliden, esnaftan, sanayiciden yana şikayetlerimiz var. Bunlarla ilgili Recep Bey'in şikayetleri yok. Onlarla ilgili şikayetleri olursa, Parlamentoya getirsin, yoksa seçimlerden sonra biz geleceğiz ve bu şikayetlerin tamamını gidereceğiz. Biz birilerinin, belli söylemlerin arkasına saklanmayacağız. Özümüz de sözümüz de bir olacak.''