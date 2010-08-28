Kılıçdaroğlu: Genel af önerisi Öcalan'ı kapsamıyor

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tunceli’de açıkladığı “genel af” önerisinin PKK’nin silahlarını koşulsuz bırakması ve terörün bitme noktasına geldiği konusunda toplumsal mutabakat sağlanması durumunda uygulamaya sokulabileceğini açıkladı. Kılıçdaroğlu, “Barış, özgürlük, gelişmiş bir demokrasiye ulaşılacak, kardeş kanı akmayacaksa aftan korkmamak lazım” dedi. Kılıçdaroğlu, AKP ve yandaş medyadan gelen “Genel af talebinin teröristbaşı Öcalan’ı kapsıyor mu” sorusuna da “Benim söylediklerimde affın Öcalan’ı da kapsayacağı yönünde en ufak bir söz ya da ima yok” yanıtını verdi.







Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Utku Çakırözer'in "Affın koşulu barış" başlığıyla yayımlanan (29 Ağustos 2010) Kılıçdaroğlu söyleşisi şöyle:







Affın koşulu barış





Kamuoyunda tartışma yaratan Tunceli konuşmasında dile getirdiği genel af önerisinin çerçevesini Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet’e şöyle çizdi: “Af konusunun toplumsal barışa katkı yapabilmesi için önce şu koşulların yerine gelmesi gerekir; PKK koşulsuz silah bırakmalı, sonrasında af çıkabilmesi için toplumsal mutabakat sağlanmalıdır. Bu noktada tüm siyasi partilerin önemi büyük. Herkes ‘Evet bu terör meselesi artık bitti’ deme noktasına geldiğinde, huzur, beraberlik havası hâkim olduğunda toplumsal mutabakatla çıkarılır. Toplum desteği mutlak surette şarttır.”









Genel af önerisinden İmralı’da ömür boyu hapse mahkûm olan terör örgütü lideri Öcalan’ın da yararlanacağı yönündeki iddiaları da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, “Benim söylediklerimde affın Öcalan’ı da kapsayacağı yönünde en ufak bir söz ya da ima yok. Bu yayınları, zor durumdaki AKP’yi kurtarmak ve CHP’yi kötülemek için yaptıklarının farkındayım. Ama bakın Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk’ün bu konudaki açıklaması yol göstericidir. Öcalan’ın böyle bir af kapsamına alınmasının yasal olarak mümkün olmadığını anlatıyor. Ben de bu sözlere katılıyorum” diye konuştu.



















‘Korkmamak lazım’



Başbakan Tayyip Erdoğan’ın önceki gece katıldığı televizyon programında af konusunda kendisini eleştiren sözlerine de karşılık veren CHP lideri, şunları söyledi: “Ben toplumsal uzlaşmanın bir parçası olacaksa, barış, özgürlük, gelişmiş bir demokrasiye ulaşılacaksa, kardeş kanı akmayacaksa aftan korkmamak lazım görüşündeyim. Onun için doğrudan yurttaşlara sesleniyorum. Referandum sürecinden çok önce henüz lider değilken ben bunu Batman’da da söyledim. Eski Genel Başkanımız Sayın Deniz Baykal da söyledi. Bizim söylediklerimiz, Başbakan’ın ne olduğu belli olmayan açılım projesinden çok daha net ve açıktır. Amacı da açılımdaki gibi ayrışmayı değil, entegrasyonu sağlamaktır.”





İktidar partisinden gelen “PKK’ye ‘Hayır’ dedirtmek için af önerdi” sözlerine de karşı çıkan Kılıçdaroğlu, “Biz Başbakan gibi pazarlık yapmıyoruz, tüm düşündüklerimizi herkesin önünde açıkça söylüyoruz. Bizim elimizde devletin güvenlik, istihbarat güçleri yok. Başbakan meydanda farklı kapalı kapılar arkasında farklı konuşuyor. Önce ‘görüşmedik’ dedi sonra ‘hükümet değil devlet görüşür’ dedi sonra da ‘istihbarat ve güvenlik güçleri görüşüyor’ dendi” diye konuştu.











AKP’nin rahatsızlığı





Güneydoğu turu sırasında kendisini protesto eden AKP’liler konusunda ise Kılıçdaroğlu, “Benim o bölgeye gitmem AKP’yi ve yöneticilerini çok rahatsız etti. Oradaki sömürü düzeninin acımasızlığını vurgulayacağımı bildikleri için protesto ediyorlar. İstedikleri kadar protesto etsinler, korkmuyoruz biz o halkın sağduyusuna güveniyoruz” görüşünü dile getirdi.













Avcı ile görüşme







Fethullah Gülen cemaatinin devlet içindeki etkisini konu eden Emniyet Müdürü Hanefi Avcı ile yaptığı görüşmelere de açıklık getiren CHP lideri, “Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu’nda kendisini dinledik. Saygın, özgüveni olan bürokrat kimliğiyle dikkatimizi çekti. O toplantılarda kayıt dışı da çok şey anlattı. O zaman teypler kapatıldı, cepler odadan çıkarıldı. Ama o konuşmalarda hiç cemaat meselesi konuşulmadı” dedi. Kılıçdaroğlu, Avcı’nın kitabıyla ilgili olarak, “Elinde çok sayıda belge olduğu anlaşılıyor. Bakalım savcılar ne yapacak” dedi.



