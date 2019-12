-KILIÇDAROĞLU GENÇLERLE SEÇİM TÜRKÜLERİNİ SÖYLEDİ ANKARA (A.A) - 10.02.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de gençlerin gelecek kaygısı taşıdığını ileri sürerek, ''Onun için diyoruz; güç birliği yapalım, el birliği yapalım, gönül birliği yapalım, AKP kabusundan Türkiye'yi kurtaralım'' dedi. Kılıçdaroğlu, genel merkezde gençlerle partisinin seçimlerde kullanacağı türküleri söyledi. Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığının parti genel merkezinde düzenlediği katılım töreninde yaptığı konuşmaya, ''Hepiniz evinize, CHP'ye, Mustafa Kemal'in partisine hoş geldiniz'' diyerek başladı. ''Bir umudum var, o da sizlersiniz. Sadece benim umudum değil, Türkiye'nin umudusunuz, geleceğisiniz, bereketisiniz'' diyen Kılıçdaroğlu, gençlerin geleceğe güvenle bakmak, özgürce örgütlenmek istediğini dile getirdi. Kılıçdaroğlu, gençlerin YÖK'ün kaldırılmasını ve baskının olmadığı özgür bir üniversite talep ettiğini ifade ederek, ''Gençler demokrasi istiyor. Gençler özgürce okumak ama harçsız okumak, harçların kaldırılmasını istiyor. Gençler yurt istiyor. Bütün sorunları biliyoruz. Ve buradan Türkiye'deki bütün gençlere sesleniyoruz; sizin sorunlarınızı çözecek tek bir parti var, CHP. Halkın partisi sizin sorunlarınızı çözecek'' dedi. ''Gençler özgürlük isterken kör bir kurşuna hedef olup faili meçhul olmak da istemiyor'' diyen Kılıçdaroğlu, gençliği olmayan bir partinin, gençliği olmayan bir ülkenin geleceğinin de olmayacağını söyledi. Türkiye'de gençlerin gelecek kaygısı taşıdığını, 4 gençten birinin işsiz olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''O zaman bir sorunumuz var, bu ülkede bir iktidar sorunu var. Bu ülke iyi yönetilemiyor demektir, gençlerine sahip çıkamıyor demektir. Onun için diyoruz; güç birliği yapalım, el birliği yapalım, gönül birliği yapalım, AKP kabusundan Türkiye'yi kurtaralım.'' Hükümetin demokrasiyi tehlikeye sokacak düzenlemeler yaptığını öne süren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''Buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Dün gece parlamentoda kabul edilen yasa, yargının, yürütmenin emrine girmesini öngören bir yasadır. Eğer siz bu ülkede demokrasinin kökleşmesini istiyorsanız, özgürlüklerin gerçekten yeşermesini istiyorsanız, baskının gerçekten ortadan kalkmasını istiyorsanız, eğer bu ülkede sade bir yurttaş bile telefonlarının dinlendiğinden endişe duyuyorsa bu yasa bu endişelere sadece katkı verecektir, o endişeleri yok etmeyecektir. İmzalarken mutlaka bir kez daha düşünmesini Sayın Cumhurbaşkanı'ndan istiyoruz.'' -''DİRENMEK BİZİM BOYNUMUZUN BORCU''- Gençlere, ''Hangi yasayı çıkarırlarsa çıkarsınlar, hangi baskıyı kurarlarsa kursunlar, sizin gücünüz, halkın gücü olduğu sürece mücadeleyi yapmak, direnmek bizim boynumuzun borcu olacaktır, bundan emin olun'' diyen Kılıçdaroğlu, ''Ankara'dan Çorum'a, Kayseri'ye, Hakkari'ye, Diyarbakır'a, Trabzon'a, Şanlıurfa'ya, Sinop'a, Samsun'a, Kırklareli'ne, Edirne'ye, İzmir'e, Manisa'ya, tüm Anadolu'ya selam olsun, halkın iktidarı geliyor, selam olsun'' sözlerini de gençlere tekrarlattı. Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında gençler sık sık ''Başbakan Kemal'', ''İnadına CHP, inadına sol'', ''Gençlik seninle, durma ilerle'' sloganları attı. Kılıçdaroğlu daha sonra partiye katılan gençlerden bazılarına CHP rozeti taktı. -SEÇİM PARÇALARI TANITILDI- Konuşmaların ardından program partinin zemin katındaki konferans salonunda devam etti. Burada Gençlik Kolları Genel Başkanlığının sunumunun ardından, sözleri Aşık İhsani'ye ait olan ve düzenlemesi ile seslendirilmesi Onur Akın tarafından yapılan ''Bir ıslık da sen çal'' türküsü ile sözleri Ali Dilki'ye, müziği Onur Akın'a ait ''Ak dediler kara çıktı'' türküsü Nilüfer Sarıtaş tarafından seslendirildi. Türkülere gençlerle Kemal Kılıçdaroğlu'nun da eşlik ettiği gözlendi. Türkülerin seslendirilmesinin ardından sahneye çıkan Kılıçdaroğlu, Akın ve Sarıtaş'a teşekkür ederken, parçaları ilk kez gençlere dinlettiklerini söyledi. Yeni türküleri Anadolu'nun her tarafında seslendireceklerini belirten Kılıçdaroğlu, gençlerden bir isteği olduğunu belirterek, ''Kararlı ve dik durmayı, onurlu durmayı, bütün baskılara direnmeyi, halkın yanında olmayı, halkın çıkarlarını savunmayı hayatınız boyunca unutmayın'' dedi. Üzerlerinde baskı kurulmaya çalışıldığını, bunun seçim sürecinde daha da artacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Medyaları aracılığıyla her türlü bilgi kirliliğini yaratacaklar. Genel Başkan Yardımcılarımızın söylemediği sözleri, söylenmiş gibi açıklamalar yapacaklar. Toplumu bilgi kirliliğinden bizler koruyacağız. Gençliğin çok önemli bir işlevi var. Gençliğin bireysel çıkar peşinden koşma gibi asla bir düşüncesi yoktur. Gençlik, geleceği, halkını düşünür, gençlik onurlu Türkiye'yi düşünür... Daha çok baskının olduğu bir sürece giriyoruz. Onlar baskı kurdukça biz özgürlüğün sesini daha çok yükselteceğiz. Onlar baskı kurdukça daha özgür bir Türkiye talebini her yerde yenileyeceğiz. Onlar yoksulluğu artırdıkça yoksulların direnmesini sağlayacağız. Onlara, sosyal devlet var, diyeceğiz...'' -''SİVAS'TAN ÖTEYE GİDEMEZSİNİZ''- Kılıçdaroğlu, kendilerine bir dönem ''siz Sivas'tan öteye gidemezsiniz' dediklerini ifade ederek, ''Biz şimdi Türkiye'nin her tarafına gidiyoruz. O söylemlerini kestiler. Ne söylerlerse keseceğiz. Yola çıkarken 'Türkiye'nin her yerine gideceğim' dedim. Bir kişi beni dinlemeye gelse o kişiye sözlerimizi ve dertlerimizi anlatacağız. Onun dertlerini dinleyeceğiz'' diye konuştu.